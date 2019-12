Zoran Milanović si je volilni uspeh v največji meri zagotovil z zmagami v treh največjih hrvaških mestih, piše Glas Slavonije. Foto: Reuters

Po skoraj vseh preštetih glasovih je v prvem krogu zmagal Milanović z 29,6 odstotka, Kitarovićeva je prejela 26,7 odstotka glasov, tretji pa je bil s 24,5 odstotka Škoro. 5,9 odstotka glasov je dobil Mislav Kolakušić. Milanović je dobil največ od velikega razkola znotraj HDZ-ja, a vprašanje je, ali bo zmagal v drugem krogu, ocenjuje Jutarnji list in pristavlja, da brez velikega deleža Škorovih volivcev nekdanji premier ne more računati na zmago. Ob tem gre dobesedno za "kavelj 22", ker bo pri poskusu pridobitve Škorovih volivcev, ki večinoma sodijo v konservativne in skrajno desničarske kroge, tvegal izgubo dela volivcev z levice, še dodaja Jutarjni list.

Odločila bo lahko velikost razkola na desnici

Večernji list ob tem piše, da mora Milanović za zmago združiti levo sredino in levico, verjetno pa tudi del volivcev desne sredine. Zmagovalca bo lahko odločila velikost razkola na desnici in to, ali lahko demoralizirana in utrujena Grabar-Kitarovićeva računa na večino Škorovih volivcev. HDZ se mora za zmago domisliti, kako pridobiti tiste, ki so glas namenili Škoru. Brez njih se lahko poslovi od Pantovčaka, ocenjuje Večernji list.

Index.hr piše, da je volilni rezultat Grabar-Kitarovićeve v prvem krogu veliko ponižanje. Je signal, da je Hrvaška ne želi več za predsednico ter da je ona prva izbira samo za najbolj privrženo volilno telo HDZ-ja. Portal ocenjuje, da je dozdajšnja predsednica imela najslabšo kampanjo v zgodovini Hrvaške, za največjega poraženca prvega kroga pa označil Škora, ker mu je tako malo zmanjkalo do zmage. V drugem krogu ne vidi izrazitega favorita. Za zmago na predsedniških volitvah je praviloma potrebnih več kot milijon glasov, oba kandidata pa sta jih v prvem krogu imela po nekaj več kot pol milijona.

V matematično boljšem položaju zdajšnja predsednica

Glas Slavonije v drugem krogu napoveduje veliki obračun levice in desnice.

Grabar-Kitarovićeva je izgubila velika mesta, Slavonijo in tudi obalo Dalmacije. Urbana Hrvaška je pokazala, da je proti njej, vsaj v prvem krogu, medtem ko bo drugi krog negotov, piše Novi list. Hrvaška predsednica ima matematično boljši položaj zaradi Škorovih volivcev. Milanović pa ima zdaj občutno boljši psihološki in politični startni položaj, navaja Novi list.

V prid Grabar-Kitarovićevi gre dejstvo, da njeni in Škorovi glasovi v prvem krogu predstavljajo več kot polovico vseh glasov, a predsedniške volitve nikoli niso samo rezultat ideoloških preferenc volivcev, temveč tudi njihove percepcije osebnosti kandidatov, komentira novičarski tportal.hr. Del članov HDZ-ja in njihovih volivcev v predsedniku hrvaške vlade in HDZ-ja Andreju Plenkoviću vidijo manj sprejemljivega politika, kot je Milanović. V Plenkovićevem posrednem porazu ob neuspehu Grabar-Kitarovićeve bi imeli priložnost za vrnitev nadzora nad HDZ-jem, kar je tudi bistvo oblikovanja projekta Škoro, dodaja.