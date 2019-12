Med vsemi predsedniškimi kandidati in kandidatkami imata po zadnji anketi največ možnosti za uvrstitev v drugi krog trenutna predsednica Kolinda Grabar Kitarović in nekdanji premier Zoran Milanović. Foto: HRT

Kot je pokazala raziskava HRejting agencije Promocije plus, ki so jo izvedli med 13. in 17. decembrom na vzorcu 1.400 anketirancev, bi lahko Kolinda Grabar-Kitarović računala na 28,3-odstotno podporo vprašanih, Milanović pa na 26,6-odstotno. V tesni tekmi za drugi krog je tudi neodvisni kandidat Miroslav Škoro, ki mu je anketa pokazala 20,7-odstotno podporo.

Statistična napaka je 2,62 odstotka, zanesljivost raziskave pa je 95-odstotna, je poudaril HRT.

V primerjavi z novembrsko raziskavo je predsednica izgubila 0,66 odstotne točke podpore, medtem ko je Milanović pridobil 0,2 odstotne točke. Med enajstimi kandidati je podpora največ zrasla Škoru, in sicer za več kot tri odstotne točke. A tudi če bi Škoro dobil vseh 5,9 odstotka neodločnih glasov, vrstnega reda na vrhu ne bo spremenil, je poročal HRT.

V drugem krogu predsedniških volitev, ki je napovedan za 5. januar, naj ne bi prišlo do spremembe na predsedniškem položaju. Kolinda Grabar Kitarović naj bi dobila 49 odstotkov glasov, Milanović pa 46,9 odstotka, kaže raziskava ob opombi, da bodo lahko odločilni neodločeni volivci, ki jih bo v drugem krogu nekaj več kot štiri odstotke.

Če bi se Škoro vendarle uvrstil v drugi krog, pa bi postal novi hrvaški predsednik, ne glede na to, ali bi se pomeril z aktualno predsednico ali z Milanovićem, je še pokazala raziskava.

Anketo so izvedli pred velikim televizijskim soočenjem vseh 11 predsedniških kandidatk in kandidatov, ki je v torek potekala na hrvaški javni televiziji.

Po ocenah večine hrvaških političnih komentatorjev in analitikov sta se kandidata dveh najmočnejših hrvaških političnih strank HDZ in SDP, Kolinda Grabar Kitarović in Milanović, na soočenju odrezala bolje od Škora, ki računa na glasove desnice in razočaranih volivcev vladajočega HDZ-ja.