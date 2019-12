Foto: Reuters

V Parizu in nekaterih drugih francoskih mestih so stavkajoče na protestih podprli tudi pripadniki gibanja rumenih jopičev. Protesti so potekali mirno, le v Parizu so izbruhnili manjši incidenti med policijo in pripadniki rumenih jopičev.

Stavkajoče je v več francoskih mestih prišlo podpret po nekaj sto protestnikov, predvsem pripadnikov gibanja rumenih jopičev, v Parizu pa se je zbralo več tisoč ljudi, ki so zahtevali umik pokojninske reforme.

Ker so posamezne skrajne skupine protestnikov skušale postavljati barikade in zažigati smetnjake, so nastali tudi manjši spopadi s policijo.

Rekordna stavka?

Francoska vlada, ki želi z reformo ukiniti 42 različnih pokojninskih shem in jih zamenjati z enotno, ki bo temeljila na sistemu točk, kljub protestom ne popušča. Prav tako ostajajo nepopustljivi stavkajoči.

Ker so prvi naslednji pogovori o pokojninski reformi med vlado in sindikati napovedani šele za 7. januar, bo tokratna stavka, kot kaže, postala najdaljša neprekinjena stavka po letu 1985.

Januarja 1987 se je namreč po 28 dneh končala do zdaj najdaljša neprekinjena stavka, ki so jo zaposleni v železniškem prometu začeli zaradi zahtev po višjih plačah in boljših delovnih pogojih.

