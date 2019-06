Nov viadukt naj bi zgradili do aprila. Foto: Reuters

Okoli 4.500 ton betona in jekla se je okoli 9.40 v nadzorovani eksploziji z dinamitom zrušilo v samo šestih sekundah. Na kraj so pripeljali cisterne z vodo in vodne topove, s katerimi so ustvarili vodni zid, da bi preprečili razpršitev majhnih delcev v mesto.

Zaradi uničenja zadnjih dveh stebrov in strahu pred azbestnimi delci, ki so se dvignili v zrak, so morali začasno evakuirati približno 4.000 okoliških prebivalcev. Ljudje, ki so živeli neposredno pod viaduktom, so sicer morali domove zapustiti že takoj po zrušenju avgusta lani. Prebivalci, ki so jih evakuirali, se bodo predvidoma lahko takoj vrnili domov. Na območje so medtem oblasti poslale okoli 400 pripadnikov varnostnih sil, da bi preprečili morebitne kraje.

V Genovi porušili zadnje ostanke viadukta

Do aprila nov viadukt

Rušenje sta si med drugim ogledala oba podpredsednika italijanske vlade in predsednika vladnih strank Matteo Salvini in Luigi Di Maio. Predstavniki oblasti so v genovskem pristanišču pozdravili ladjo s prvim delom novega mostu, ki naj bi ga po napovedih italijanskih oblasti za promet odprli aprila 2020. Lani so dan po nesreči sicer politiki obljubljali nov viadukt že po osmih mesecih.

Avtocestni viadukt Morandi, ki je potekal nad gosto poseljenim delom Genove, se je v dolžini približno 100 metrov porušil med nevihto 14. avgusta lani, pri čemer je umrlo 43 ljudi. Rim je odgovornost za tragedijo pripisal upravljavcu avtoceste Autostrade per l'Italia, medtem ko družba krivdo zavrača. Proti okoli 20 ljudem, vključno z vodilnimi v družbi, so sprožili kriminalistično preiskavo.