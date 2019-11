Nekateri novi avtomobili že imajo opozorilnike na zadnjih sedežih, proizvajalci pa so se zavezali, da bodo v prihodnjih letih razširili ponudbo. Foto: AMZS

Cilj zakonske spremembe je preprečiti, da bi kdo pozabil otroka v avtomobilu. Za tiste, ki bodo otroke v avtomobilu prevažali brez predpisanega mehanizma, je zagroženo od 81 do 326 evrov kazni ter pet kazenskih točk na vozniškem dovoljenju.

Italijansko ministrstvo za promet je ob uvedbi pravila sporočilo, mora biti v avto vgrajena taka naprava, da se aktivira samodejno.

Opremljena mora biti z alarmom, ki voznika v ali zunaj vozila z zvočnimi ali vizualnimi signali in vibriranjem opozarja na navzočnost otroka. Naprava je lahko opremljena tudi s sistemom za samodejno pošiljanje sporočil SMS ali Whatsapp oz. telefonski klic.

Ministrstvo je za nakup naprave predvidelo majhno finančno pomoč, tj. 30 evrov.

V Italiji je že več let na voljo več tovrstnih mehanizmov, ki jih povežejo z avtomobilskim ključem, razvili pa so jih zaradi več primerov pozabljenih dojenčkov v pregretih avtomobilih, ki so se končali s smrtjo.

V novih vozilih senzorje za zaznavo otrok ponujajo tudi že nekateri avtomobilski proizvajalci da bi bili ti v novih avtomobilih obvezni, pa naj bi po poročanju portala Automotive news Europe, kot ga je poleti povzel Avto-magazin, razmišljali tudi evropski zakonodajni organi.

V ZDA pa so po poročanju BBC-ja proizvajalci avtomobilov privolili v to, da bodo tovrstne senzorje do leta 2025 vgradili v vse nove avtomobile.

S problematiko se najdlje ukvarjajo prav v ZDA, kjer je od leta 1990 do danes zaradi toplotnega udara umrlo že okoli 900 otrok ali skoraj 50 na leto.