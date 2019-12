Snežni plaz na gori Ankogel na skrajnem severozahodu avstrijske Koroške se je sprožil zunaj urejenih prog, da je zasul dva človeka, pa je opozorila očividka, je za avstrijsko tiskovno agencijo APA potrdila policija.

Med iskalno akcijo se je v bližini sprožil drug plaz. Očividec je domnevno videl, da so bili pri tem zasuti trije do štirje smučarji. Smučišče so po plazovih dopoldne zaprli.

Del smučišča v Andermattu, kjer se je sprožil plaz. Foto: Reuters

Se je pa kljub zaprtju smučišča v bližini sprožil še en plaz. Trenutno na območju za morebitnimi pogrešanimi preiskujejo tri območja. Po navedbah upravljavcev smučišč Ankogel so plazove sprožili neuvidevni smučarji izven prog.

Tudi na Tirolskem, kjer druga najvišja stopnja nevarnosti pred plazovi, se je danes sprožilo več snežnih plazov, tudi na smučiščih. Pri večini ni bilo posledic, le v Söldnu je bila ena oseba delno zasuta, ki je prestala nesrečo brez resnih posledic.



Stopnja nevarnosti plazov je bila po navedbah inštituta za preiskavo snega in plazov (SLF) na tretji od petih stopenj.

V Švici rešili šest ljudi

Snežni plaz se je sprožil tudi na smučišču v bližini Andermatta v Švici na severni strani prelaza Gotthard. Plaz je zasul smučarsko progo.

Najprej so našli dva človeka z lažjimi poškodbami in ju prepeljali v bližnjo bolnišnico, nato pa so izpod snega potegnili še štiri nepoškodovane ljudi.

Švicarska policija domneva, da je pod plazom ujetih več ljudi, zato poteka obsežna reševalna in iskalna akcija.

Tudi za celotno območje Andermatta velja zaradi novozapadlega in napihanega snega tretja stopnja nevarnosti snežnih plazov. Na območju so sicer še v sredo preventivno sprožali plazove.

V Italiji umrli trije plezalci

Italijanski reševalci so našli trupla treh plezalcev. Eno izmed žrtev so svojci pogrešali od srede. Foto: Reuters

Italijanski reševalci so medtem na gori Gran Sasso našli trupla treh plezalcev, ki so po navedbah Reutersa umrli v dveh ločenih nesrečah. Gran Sasso je z 2912 metri nadmorske višine najvišji vrh Apeninov.