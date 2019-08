Foto: Reuters

Policija je prek družbenega omrežja Twitter sporočila, da je eksplodiralo na postaji v četrti Nørrebro.

Gre že za drugo eksplozijo v javnih zgradbah v Københavnu v zadnjih dneh. V torek zvečer je eksplodiralo v zgradbi danske davčne agencije, policija pa meni, da je šlo za namerno dejanje.

"To ni bila nesreča. Nekdo je namerno izbral to zgradbo za tarčo," je o torkovi eksploziji dejal policijski inšpektor Jørgen Bergen Skov. Po njegovih besedah čas eksplozije nakazuje na to, da storilec ni želel nikogar poškodovati.