Foto: EPA

Moški, oborožen z nožem in večjimi vilicami za žar, je nenadoma napadel ljudi, ki so čakali na avtobusni postaji v kraju Villeurbanne. V napadu je bil ubit 19-letni fant, za življenja treh ranjenih se zdravniki še borijo, peterica pa je dobila lažje poškodbe.

"Moškega je zabodel v glavo skozi uho. Ženska je umirala na tleh in skočila sem, da jo zaščitim, da je ne bi še enkrat zabodel. Zaprli so vrata avtobusa in zakričala sem, naj jih odprejo. Ko so jih, sem jo zvlekla na avtobus, ki je nato odpeljal. Videli smo, da je moški izkrvavel na tleh. Povsod je bila kri," je dogajanje opisala očividka.

Napadalec je poskušal po krvavem dejanju pobegniti proti bližnji postaji podzemne železnice, vendar so ga mimoidoči s pomočjo varnostnikov obvladali in pridržali.

Kot je sporočila policija, naj bi bil napadalec 33-letni Afganistanec, ki v Franciji čaka na azil. Državno tožilstvo v Lyonu je potrdilo, da so morilca pridržali in da je za zdaj osumljen umora in večkratnega poskusa umora. Ne morejo pa za zdaj še govoriti o motivih za napad. Nacionalni urad za boj proti terorizmu za zdaj primera še ni prevzel.

Je pa bilo maja v središču Lyona v eksploziji paketa lažje ranjenih 14 ljudi. Policija je tri dni po eksploziji aretirala 24-letnega Alžirca, privrženca Islamske države.

Lyon: V napadu s hladnim orožjem umrl človek