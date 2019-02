Udeleženci so nosili portrete ubitega politika. Foto: Reuters

Udeleženci shoda so nosili portrete ubitega opozicijskega voditelja, na čelu kolone pa so razvili transparent z napisom: "Rusijo smo prepustili tatovom, zdaj je čas, da jo spet vzamemo zase."

Po navedbah nevladne organizacije White Counter se je na shodu zbralo skoraj 11.000 ljudi. Podobni shodi so potekali tudi v Sankt Peterburgu in več drugih ruskih mestih, ponekod pa so jih lokalne oblasti prepovedale.

Nemcova so 27. februarja 2015 ubili na mostu v bližini Kremlja. Foto: Reuters

"Gre za shod proti Vladimirju Putinu. Shod za svobodno in demokratično Rusijo," je pred shodom v videoposnetku dejal eden izmed organizatorjev Ilja Jašin.

Shoda se je udeležil tudi opozicijski voditelj Aleksej Navalni. Foto: Reuters

Nemcov je bil oster kritik ruskega predsednika. V času umora 27. februarja 2015 je pripravljal poročilo o ruski vlogi v ukrajinskem konfliktu. Sodišče je za njegov umor predlani obsodilo pet Čečenov, a njegovi zavezniki trdijo, da niso odkrili tistih, ki so ga naročili. Nekateri za umor Nemcova krivijo Putina, ki se ni nikoli odzval na tovrstne obtožbe. Leta 2015 je dejal, da je bil umor "provokativne" narave.

Njegov umor izpostavil nevarnost nasprotovanja Kremlju in sprožil ogorčenje javnosti. Dan po atentatu se je na protestih zbralo več kot 70.000 ljudi, na pogrebu pa se je od njega poslovilo več kot 10.000 ljudi.