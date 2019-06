Reševalci so šli na pomoč ribičem, a so tudi sami doživeli nesrečo. Fotografija je simbolična. Foto: EPA

Kot poroča BBC, so bili ponesrečenci del sedemčlanske ekipe reševalcev, ki se je odpravila na pomoč ribiški ladji, ta je zašla v težave in se prevrnila okoli 800 metrov od obale, ko je območje zadelo neurje Miguel.

Ko se je reševalna ladja prevrnila, je štirim članom posadke uspelo priplavati do obale. Trupla treh ponesrečencev pa iščejo trije helikopterji in okoli 60 gasilcev.

Predtem so na severu Španije divjali vetrovi s hitrostjo do 147 kilometrov na uro, ki so se nato premaknili v Francijo. Neurje je območje zajelo na začetku poletne turistične sezone.

Najmočnejši vetrovi so bili zaznani v španski pokrajini Asturiji, v sosednji pokrajini Galiciji pa so vetrovi poškodovali nekaj stavb.

V desetih francoskih departmajih so razglasili oranžni alarm in prebivalce opozorili na potencialno škodo, še posebej na drevesih. Neurje je motilo železniški promet na zahodu države. Prizori, kot so jim bili priča, so po besedah vremenoslovcev v juniju redki.

Na zahodu Nizozemske medtem ljudi opozarjajo na močno deževje in vetrove s hitrostjo do 100 kilometrov na uro. Nizozemsko obalo so že v četrtek prizadeli močni vetrovi.

Zaradi neurja je nizozemski policiji uspelo razkriti laboratorij za pridelavo kokaina. Ko so bili opozorjeni na porušeno drevo, so na prizorišču opazili sumljive moške ob hlevu, zaznali pa so tudi čuden vonj. Tako so odkrili laboratorij, ki je eden večjih takšnih, ki so jih odkrili na Nizozemskem, še poroča BBC.