Podrobnosti pogovorov še niso znane. Foto: Reuters

Zelenski, ki je položaj prevzel maja letos, si želi končati že pet let trajajoči konflikt s proruskimi uporniki na vzhodu Ukrajine, v katerem je umrlo najmanj 13.000 ljudi.

Iz Kremlja so sporočili, da sta se voditelja rokovala in da naj bi skušala doseči dogovor o končanju konflikta. Pogovora so se udeležili tudi predstavniki energetskega sektorja obeh držav, saj želi Ukrajina zagotoviti dobavo ruskega zemeljskega plina preko svojega ozemlja, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Pred tem sta se Putin in Zelenski sestala na vrhu normandijske četverice s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in nemško kanclerko Angelo Merkel. Podrobnosti pogovorov, na katerem naj bi voditelji govorili o sporazumu iz Minska, njegovi implementaciji in morebitnih spremembah sporazuma, še niso znane.

Kijev želi med drugim ponovni nadzor nad mejnim območjem na vzhodu Ukrajine. Po treh letih zastoja pogajanj v okviru normandijske četverice je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP srečanje Putina in Zelenskega polno pričakovanj, čeprav je Zelenski še pred njim posvaril pred prevelikimi pričakovanji. "Vojna v doneškem bazenu se 10. decembra ne bo končala," je v nedeljo dejala njegova tiskovna predstavnica Julia Mendel.

Da bi obnovil pogajanja, je Zelenski pristal na nekatere ruske pogoje. Med drugim je umaknil ukrajinske enote iz vzhodnih mest Stanicja, Lugansk, Petrivske in Zolote. To so sicer storili tudi proruski uporniki, poroča BBC.

V Kijevu medtem na ulicah od nedelje vztraja več sto protestnikov, ki nasprotujejo ruskemu vplivu na vzhodu Ukrajine. Sporočili so, da bodo počakali na odločitve, ki jih bodo sprejeli na vrhu, in se nato odločili o nadaljnjih akcijah.

Vrh je Francija napovedala prejšnji mesec, ko je med drugim Rusija sporočila, da je pripravljena Ukrajini vrniti tri vojaške ladje, ki jih je lani zasegla v Kerški ožini. Že pred tem pa sta si državi v septembru izmenjali zapornike.