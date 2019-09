Foto: TV Slovenija

Enoto v Republiki Srbski opisujejo kot reorganizacijo obstoječe interventne enote, ki bo s stalno pripravljenostjo in boljšo opremo, tudi orožjem, učinkoviteje zagotavljala varnost vseh državljanov, tudi pred nezakonitimi migracijami. V bošnjaški entiteti pa govorijo o poskusu rušenja ravnovesja, o enoti, ki bo branila režim Milorada Dodika, predvsem pred lastnim narodom.

Slovesno, v uniformah, nekateri tudi oboroženi, so se ob himni Republike srbske tamkajšnji predsednici Željki Cvijanović in srbskemu članu predsedstva Bosne in Hercegovine Miloradu Dodiku predstavili pripadniki enote žandarmerije. "Republika Srbska sporoča, da si želi stabilnosti in miru, želi pa tudi biti pripravljena na reševanje morebitnih izzivov, ki bi lahko ogrozili ustavni red ali varnost vseh naših državljanov," je dejal Dodik.

Sprva so v Republiki Srbski želeli oblikovati posebno enoto policije, a so po vznemirjenju v bošnjaški entiteti in svarilih mednarodne skupnosti namesto tega oblikovali Žandarmerijo, domnevno zaradi hitrejšega postopka. Pravijo pa, da ostajajo v daytonskih okvirih in da posebna policijska enota ostaja cilj. "Enota ne bo vplivala na notranje ministrstvo Republike Srbske, lahko pa pogreje razmere, skrha medčloveške odnose in zaseje strah med povratniki," je povedal Aljoša Čampara, bosensko-hercegovski notranji minister.

Po mnenju nasprotnikov gre za dodatno militarizacijo Republike Srbske, ki bi lahko služila političnim ciljem; Milorad Dodik pogosto govori o samostojnosti, o združitvi s Srbijo. Ob tem bi žandarmerija lahko obračunavala z Dodikovimi nasprotniki v Republiki Srbski, po vzoru zadušitve protestov "Pravica za Davida", zdaj z več orožja in pooblastil. Predvsem pa naj bi šlo za odvračanje pozornosti od resničnih težav družbe, slabih gospodarskih in socialnih razmer, kriminala, korupcije, demografskih težav, množičnega odhoda mladih.