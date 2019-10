V Turingiji, ki leži v osrednjem delu Nemčije, živi 2,15 milijona ljudi. Foto: Reuters

Medtem ko je bila v dosedanji sestavi deželnega parlamenta najmočnejša stranka Krščanskodemokratska unija (CDU), je v nedeljo z 21,8 odstotka glasov glede na začasne uradne izide padla na tretje mesto. Glede na zadnje volitve je izgubila skoraj 12 odstotnih točk podpore in dosegla najslabši izid v Turingiji doslej.

Zgodovinsko slab izid so dosegli tudi socialdemokrati (SPD). 12,4-odstotna podpora iz leta 2014 jim je padla na 8,2 odstotka. Zeleni, ki skupaj z Levico in SPD-jem oblikujejo trenutno vladajočo koalicijo, so osvojili 5,2 odstotka glasov, kar je pol odstotne točke manj kot na zadnjih volitvah. Vstopni prag petih odstotkov je za las uspelo doseči tudi liberalcem (FDP).

AfD je okrepil svoj položaj, čeprav ji je v primerjavi s poletjem v zadnjih tednih podpora nekoliko upadla. Glavni razlog za to naj bi bil napad na sinagogo v mestu Halle v začetku meseca, ki je vzel dve življenji. Nemški politiki so v veliki meri krivdo za napad pripisali AfD-ju.

Volilna udeležba je bila 64,9-odstotna, kar je precej več kot leta 2014, ko je svoj glas oddalo nekaj več kot pol volivcev.

Ministrski predsednik še naprej Ramelow ?

Pred strankami je zdaj težavno sestavljanje vlade, mandat za katero po jasni zmagi svoje stranke znova pričakuje dozdajšnji ministrski predsednik Bodo Ramelow, ki je leta 2014 postal prvi politik Levice, ki je prevzel vodenje kakšne nemške dežele. A kot so potrdili zadnji izidi, morebitna ponovitev koalicije Levice, Zelenih in SPD-ja ne bi prinesla večine v deželnem parlamentu v Erfurtu.

Kot je v nedeljo zvečer dejal Ramelow, bi se morali biti vsi demokrati sposobni med seboj pogovarjati. Vse ostale stranke so sicer izključile možnost sodelovanja z AfD-jem, vodja SPD-ja na deželni ravni Wolfgang Tiefensee pa je že omenjal možnost manjšinske vlade.

Vodilni kandidat CDU-ja na volitvah Mike Mohring je v nedeljo zvečer menil, da odsotnost večine na sredini zahteva nove odgovore. "Najprej je treba dobro razmisliti, kaj je za našo deželo pomembno in kako lahko stabiliziramo demokracijo," je dejal Mohring, ki je doslej izključeval povezovanje z Levico.

V Berlinu se bodo sestala vodstva posameznih strank, da bi razpravljala o volilnem izidu in morebitnih posledicah.