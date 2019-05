Angela Merkel opozarja, da ima Nemčija zaradi nacistične preteklosti posebno odgovornost učiti mlade o grozotah preteklosti. Foto: Reuters

Kot je dejala kanclerka, je antisemitizem problem v Nemčiji. Po volitvah v Evropski parlament, na katerih so skrajni desničarji po Evropi dosegli viden uspeh, kanclerkin vladajoči CDU pa je izgubil podporo, je Angela Merkel opozorila na "prikazni preteklosti", zaradi česar morajo biti vselej pozorni.

"Nemčija se ne bo ločila od dogodkov, ki jih vidimo po svetu. Vidimo jih tudi v Nemčiji," je dejala za CNN. "A v Nemčiji jih moramo vedno gledati v določenem kontekstu, kontekstu preteklosti, kar pomeni, da moramo biti toliko bolj pozorni kot drugi".

Guardian poroča, da do kanclerkinih izjav prihaja le nekaj dni po svarilu nemškega vladnega komisarja za vprašanje antisemitizma Felixa Kleina, ki je Jude v Nemčiji opozoril, da zaradi porasta protijudovskih napadov v državi ni priporočljivo, da v javnosti vselej in povsod nosijo judovska pokrivala jarmulke oziroma kipe.

"Med nami je bila vedno določena mera antisemitizma," je dejala Angela Merkel. "Na žalost tudi danes ni ene sinagoge, enega centra za varstvo judovskih otrok, ene šole za judovske otroke, ki ne bi potrebovala varstva nemške policije".

Kanclerka je dodala, da se na žalost do zdaj s tem vprašanjem niso ustrezno spoprijeli. "A moramo se soočiti s prikaznimi preteklosti," je dejala.

Kanclerka brani odločitev o sprejemu beguncev

Kritiki Angele Merkel medtem trdijo, da je njena odločitev sprejeti skoraj milijon prosilcev za azil leta 2015 prispevala k porastu podpore skrajni desnici, še posebej Alternativi za Nemčijo. A kanclerka odločitev še naprej brani.

Dejala je, da je najboljši način za obravnavo migracij po humanitarnih krizah, kot sta tisti v Siriji in Iraku, ne "zapreti se pred drugimi", ampak biti bolj pozoren in zagotoviti, da se "za begunce ustrezno poskrbi".

Po njenih besedah je bila napaka, da so glavne stranke prepustile moč skrajni desnici, zaradi nemške nacistične preteklosti pa imajo, kot je dejala, moralno dolžnost učiti lekcije preteklosti.

"Moramo govoriti našim mladim, kaj je preteklost prinesla nam in drugim, te grozote," je dejala. "Zaradi tega smo za demokracijo, za rešitve, za to, da se vedno postavimo v kožo drugega. Zaradi tega se upiramo nestrpnosti in smo nestrpni do kršitev človekovih pravic. Naloga je postala težja, a mora biti opravljena".