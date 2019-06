Prebežniki iz Velike Kladuše želijo na zahod (fotografija je iz oktobra 2018), a so se zunanje meje Evropske unije, tudi hrvaško-bosanska, po sprejetju več kot milijona prebežnikov leta 2015 bolj ali manj zaprle. Foto: EPA

Tiskovni predstavnik notranjega ministrstva unsko-sanskega kantona Ale Šiljdedić je za sarajevski časopis Oslobođenje pojasnil, da je najprej izbruhnil fizični obračun med najmanj sto prebežniki, ki so povzročili tudi gmotno škodo v centru.

Nad policiste s kamenjem, kovinskimi palicami in jeklenkami

Posredovali so policisti, v katere so nato prebežniki metali kamenje, kovinske palice in plinske jeklenke. Ob tem so bili ranjeni trije policisti. Potem ko so na kraj dogodka prišle policijske okrepitve, so vzpostavili red in mir. V policijski postaji v Veliki Kladuši so pridržali 20 nasilnežev. Za najmanj šest izmed njih bodo zahtevali izgon iz BiH-a.

Soočenje policije in prebežnikov v Veliki Kladuši. Foto: EPA

Stanje v centru še vedno napeto

Šiljdedić je tudi opozoril, da je stanje v centru še zmeraj napeto in da je

mogoče pričakovati nove incidente. V omenjenem centru je že prejšnji konec tedna izbruhnil požar, zgorelo je eno poslopje za namestitev prebežnikov.

Letos v BiH vstopilo več kot 7.000 prebežnikov

Na območju Velike Kladuše in Bihaća je nameščena večina prebežnikov, ki so prispeli v BiH z namenom, da bi nadaljevali svojo pot proti državam Evropske unije. Po uradnih podatkih vlade v Sarajevu je od začetka leta v BiH vstopilo več kot 7.000 prebežnikov iz Azije in Severne Afrike, leta 2018 pa skupaj 25.000. Samo 3.500 jih je nastanjenih v migrantskih centrih, preostali pa večinoma spijo na prostem, navaja Reuters.