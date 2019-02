Juan Guaidó se zanaša na mednarodno podporo. Foto: Reuters

Chacón Escamillo se je udeležil sestanka na slovenskem zunanjem ministrstvu, kjer so ga, kot je dejal, seznanili z informacijo, da je slovenska vlada v četrtek "prepoznala" Guaidója za začasnega venezuelskega predsednika.

"S tem se ne strinjamo, mislimo, da je to napaka," je poudaril pred dogodkom Slovenija v podporo Venezueli, ki ga je danes v Ljubljani pripravila Založba Sanje.

Razliko med prepoznanjem in priznanjem vidi v tem, da slovenska vlada nima diplomatskih odnosov z Guaidójevim krogom, ampak ohranja diplomatske odnose z aktualno venezuelsko vlado.

"Venezuela si ob tem pridržuje pravico do odgovora na to odločitev, a šele, ko jo bo slovenska vlada o tem uradno obvestila," je še poudaril veleposlanik. Ukrepov ne bo sprejemal on, ampak venezuelsko zunanje ministrstvo, je dejal. "Vse pa je odvisno od tega, kaj bo pisalo v uradnem obvestilu slovenske vlade," je povedal in dodal, da tega še niso prejeli.

Venezuelski veleposlanik: Odločitev Slovenije je napaka

Veleposlanik: Priznanja Guaidója ne pomenijo ničesar

Chacón Escamillo je glede drugih evropskih držav, ki so opozicijskega politika, sicer predsednika venezuelske narodne skupščine, priznale za začasnega predsednika, dejal, da to objavljajo zgolj v medijih, v praksi pa se ni zgodilo nič. Dejal je, da so venezuelski veleposlaniki še vedno v teh državah, njihovi pa v Venezueli. Caracas še vedno neposredno komunicira z vsemi državami, je pojasnil.

Glede rešitve politične krize pa je povedal, da bo predsednik Nicolás Maduro še naprej pozival k dialogu. Po mnenju Caracasa je mogoče krizo rešiti prek mehanizma v Montevideu, ki sta ga predlagala Mehika in Urugvaj, pridružile pa so je jima še druge države, je dejal pred dogodkom, ki se ga udeležuje v Ljubljani.

Namen dogodka Slovenija v podporo Venezueli, ki ga ob Založbi Sanje pripravlja še več drugih društev in gibanj, je predstaviti pogled na aktualne razmere v Venezueli, začeli pa so tudi zbirati podpise pod pismo podpore Venezueli.

Cerar: Ne gre za priznanje alternativne oblasti

Slovenska vlada je v četrtek Guaidója "prepoznala" za začasnega predsednika Venezuele z izključnim namenom, da razpiše predčasne volitve. Kot je po seji vlade povedal zunanji minister Miro Cerar, ne gre za priznanje alternativne oblasti, ampak za "prepoznanje vloge začasnega predsednika" za izvedbo demokratičnih volitev, na katerih naj bi se znova vzpostavila legitimna oblast.