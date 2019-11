V Dalmaciji piha najmočnejši jugo letos. Fotografija je simbolična. Foto: BoBo

Zaradi nižjega pritiska in plime so v številnih krajih potopljeni obalni deli.

Ponekod je začelo deževati že v ponedeljek. V Veli Luki na otoku Korčula so v zadnjih 24 urah namerili 222 litrov dežja na kvadratni meter, kar pomeni, da je v enem dnevu padlo dvakrat več dežja, kot je mesečno povprečje, je objavil portal dalmacijadanas.hr.

Dež je povzročil hudourniške poplave, voda je zalila več kleti v družinskih hišah na otoku. Objavili so tudi fotografije izruvanih dreves na Korčuli, ki so posledica orkanskih sunkov južnega vetra.

Močno je deževalo tudi v Pulju ter na otokih Cres, Hvar in Vis, kjer so namerili od 53 do 40 litrov dežja na kvadratni meter. Na Reki je zaradi dežja poplavljena tržnica.

Orkanske sunke vetra so izmerili na območju Dubrovnika, kjer so presegli 145 kilometrov na uro, je poročal hrvaški radio. Morski valovi so visoki več metrov.

V Dubrovniku nevarnost poškodb in škode

V Dubrovniku so prebivalce pozvali, naj pozorno spremljajo vremenska poročila, ker obstaja nevarnost poškodb zaradi vetra, ki odnaša dimnike s streh in ruši drevesa. Mestna uprava na svoji spletni strani tudi opozarja na možnost poplav zaradi obilnega dežja.

Neurje je prineslo veliko dela tudi gasilcem na Mljetu, ki s cest odstranjujejo podrta drevesa.

Poleg visokih valov je iz ure v uro v celotni Dalmaciji vse izrazitejša ciklonska plima. V Splitu so poplavljeni nižji del mestne obale, podobno je tudi v Zadru, Omišu, Trogirju in na otoku Hvar.

V Splitu je veter odnesel del pročelja s srednje zdravstvene šole, tako da danes v njej ni več pouka, je poročala regionalna televizija N1.

Zaradi slabega vremena je prekinjenih več ladijskih in katamaranskih linij, je danes sporočil hrvaški avtoklub (HAK).

Hrvaški hidrometeorološki zavod je razglasil rdeči alarm za območje Kvarnerja in Dalmacijo. Opozorili so, da se bo neurje še okrepilo do konca dneva.