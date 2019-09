Daphne Caruana Galizia je bila ubita leta 2017. Foto: Reuters

Iz urad premierja Josepha Muscata so pojasnili, da so se z uvedbo preiskave strinjali, potem ko so dobili zagotovila, da ta ne bo ovirala kazenske preiskave umora.

Preiskovalno komisijo vodi upokojeni sodnik Michael Mallia, ob njem pa jo sestavljata še pravni strokovnjak Ian Refalo in nekdanji policijski forenzični strokovnjak Anthony Abela Medici.

Poročilo bodo morali predložiti v devetih mesecih. Malteška vlada je potezo sprejela le nekaj dni, preden se izteče trimesečni rok, ki ji ga je za uvedbo takšne preiskave postavil Svet Evrope.

Družina ubite novinarke je medtem protestirala proti sestavi komisije, češ da obstajajo razlogi, da javnost dvomi o neodvisnosti oziroma nepristranskosti komisije.

Caruana Galizia je bila glasna kritičarka Muscata in njegove vlade. Izpostavljala je predvsem korupcijo, tudi med politiki.

Oktobra 2017 je umrla v eksploziji bombe, ki je bila podstavljena pod njen avtomobil. Doslej so odkrili tri ljudi, ki naj bi podstavile razstrelivo pod avtomobil, ne pa tudi naročnikov umora.

Komisarka Sveta Evrope za človekove pravice Dunja Mijatović je ta teden pozvala Malto, naj ustavi tožbe, ki še potekajo proti umorjeni novinarki oziroma proti njenim svojcem.

Čeprav so bili kazenski postopki proti njej ustavljeni, se namreč nadaljuje še kakih 30 civilnih tožb, večinoma zaradi razžalitve.