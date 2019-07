Mati umorjene novinarke s portretom svoje hčerke. Foto: Reuters

Brata Alfreda in Georgea Degiorgia ter Vincea Muscata, vsi so stari okrog 50 let, so aretirali decembra 2017 in so odtlej v priporu. Še vedno ni znano, kdaj se bo sojenje začelo, pravni strokovnjaki pa po poročanju francoske tiskovne agencije AFP menijo, da bi se lahko začelo šele čez nekaj let.

Glede na dokaze tožilstva je bila bomba, ki jo je razneslo v avtomobilu Caruane Galizie, sprožena preko mobilnega telefona. Muscat naj bi opazoval domovanje novinarke v kraju Bidnija in čakal, da z avtomobilom zapusti posestvo nekaj kilometrov od Vallette. Eden izmed bratov Degiorgo naj bi nato bombo z mobilnim telefonom sprožil iz jahte v pristanišču v Valletti. Obtoženi so se doslej branili z molkom.

Malteška policija medtem nadaljuje s preiskavo, saj ne verjamejo, da je obtožena trojica napad tudi načrtovala. Poleg naročnika ostaja neznan tudi motiv.

21 mesecev po umoru ta še vedno ni razjasnjen. Foto: Reuters

Vlada vendarle zagnala preiskavo

Malteška vlada pod vodstvom premierja Josepha Muscata (ni v sorodu z obtožencem) je bila v preteklosti deležna ogromno kritik glede obravnave primera. Družina Daphne Caruana Galizia je zahtevala odstop premierja in mu očitala, da je majhno sredozemsko državo spremenil v mafijski otok.

Družina je vlado tudi pozivala, naj sproži neodvisno preiskavo umora. Junija lani jim je pritrdil tudi Sveta Evrope in Malti naročil, naj v roku treh mesecev izvede preiskavo umora ter ali bi vlada tega lahko preprečila.

Muscatova vlada je minuli teden vendarle odredila javno preiskavo, s katero naj bi ugotovili, ali bi bilo mogoče napad na Daphne Caruano Galizio 16. oktobra 2017 preprečiti.

Caruana Galizia je objavila številne prispevke o korupciji, v katero so bili vpleteni tako Muscat kot predstavniki opozicije.