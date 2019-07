Parada s slavolokom zmage v ozadju. Foto: Reuters

Letošnja parada, v kateri so poleg francoske sodelovale še vojske več drugih držav Evropske unije, je bila v znamenju evropskega vojaškega sodelovanja. Francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu se je pridružilo več evropskih voditeljev.

Skupaj je v paradi sodelovalo 4300 vojakov, 196 vojaških vozil, 237 konj, 69 letal in 39 helikopterjev.

V Pariz je pripotovala tudi nemška kanclerka Angela Merkel. Foto: Reuters

Francoski vojski so pridružile vojske devetih držav EU-ja, ki poleg Francije sodelujejo v pobudi evropske vojaške skupine za hitro posredovanje. To so Belgija, Danska, Finska, Nemčija, Nizozemska, Estonija, Španija, Portugalska in Velika Britanija.

Vse te države so bile na današnji slovesnosti na Elizejskih poljanah zastopane na ravni voditeljev države ali vlade ali obrambnih ministrov. Med njimi je bila tudi nemška kanclerka Angela Merkel, medtem ko odhajajoča britanska premierka Theresa May ni prispela v Pariz.

Parade sta se udeležila tudi odhajajoči predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg.

"Evropa še nikoli tako pomembna"

Veliko pozornosti je požel izumitelj Franky Zapata, ki je nad Elizejskimi poljanami poletel s posebno lebdečo desko. Foto: Reuters

Francoski predsednik je že v soboto na sprejemu za francoske vojake pojasnil, da je tesnejše evropsko sodelovanje na področju obrambe ena ključnih prioritet njegovega predsedniškega mandata.

"Še nikoli po koncu druge svetovne vojne Evropa ni bila tako pomembna," je zapisal v poslanici ob prazniku.

Namen zgoraj omenjene pobude, ki sicer ni del obrambnega sodelovanja EU-ja, je po njegovih besedah "delovati skupaj in okrepiti sposobnost za skupno delovanje".

Ob robu slovesnosti se je zbralo tudi okoli 50 Macronovih nasprotnikov iz vrst protestnega gibanja rumenih jopičev, ki so predsednika izžvižgali.

Veliko pozornosti pa je na paradi požel francoski izumitelj Franky Zapata, ki je nad Elizejskimi poljanami poletel s posebno lebdečo desko (Flyboard Air), ki jo je izumil sam. Za to napravo se po besedah francoske obrambne ministrice Florence Parly zanima tudi francoska vojska.