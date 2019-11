Španci so se podali na nove volitve, potem ko po aprilskih predsedniku socialistov Pedru Sanchezu ni uspelo sestaviti vlade.

Predsednik španske vlade in socialistične stranke (PSOE) Pedro Sanchez na ponedeljkovem izvršnem odboru stranke v Madridu, kjer so analizirali izid volitev. Sanchez je želel na volitvah okrepiti položaj, a je – tako kot potencialni glavni koalicijski partner Podemos – dobil manj glasov kot aprila. Ni nemogoče, da se bodo Španci še tretjič v enem letu podali na volitve, saj niti leva niti desna stran nimata večine. Foto: EPA

Levi blok s 158 poslanci "prekratek" za večino

Španija: Največ napredovala skrajna desnica

Tudi tokrat mu ne kaže najbolje, saj je levosredinski blok, ki ga poleg socialistov in Podemosa sestavlja še manjša leva stranka Mas Pais, v parlamentu osvojil 158 sedežev, za večino pa bi jih potreboval 176. Podemos je na novembrskih volitvah v primerjavi z aprilskimi izgubil sedem poslancev (z 42 na 35).

Sanchez: Oblikovati stabilno vlado v korist Špancev

"Vse stranke bi rad pozval: treba je delovati velikodušno in odgovorno, da se deblokira politično situacijo v Španiji. Naš politični projekt je oblikovati stabilno vlado in voditi politiko v korist Špancev," je Sanchez povedal svojim podpornikom.

Ljudska stranka in Vox sta se okrepila, a premalo za desno večino

Drugo mesto na volitvah je zasedla Ljudska stranka (PP), ki je izboljšala rezultat s 66 na 88 poslancev. Najbolj se je v nedeljo okrepila skrajno desna stranka Vox, ki je imela do zdaj 24 poslancev, po novem pa jih bo imela 52. Na drugi strani je močno padla podpora desnemu Ciudadanosu – s 57 na 10 sedežev, tako da niti desnosredinski blok s 150 poslanci nima večine. Vodja Ciudadanosa Alberto Rivera je zato odstopil s položaja.

Casado: Sanchez je izgubil referendum

"Sanchez je izgubil svoj referendum. On je veliki poraženec," je po volitvah povedal vodja Ljudske stranke Pablo Casado. "Smo tretja najmočnejša sila v Španiji. (...) Levici smo povedali, da niso moralno večvredni," pa je poudaril vodja Voxa Santiago Abascal.

Stranka Vox, ki jo vodi Santiago Abascal, je v enajstih mesecih postala tretja najmočnejša politična sila v Španiji. V primerjavi z aprilom je več kot podvojila rezultat – s 24 na 52. Foto: EPA

Španci so v nedeljo volili tudi 208 od 265 članov zgornjega doma parlamenta oziroma senata. Večino glasov sta osvojili socialistična stranka in Ljudska stranka. Prva je imela do zdaj 121 senatorjev, po novem pa jih bo imela 92, PP pa jih bo imel 84 namesto 56.

Volilna udeležba skoraj 70-odstotna

Volitev se je po še nedokončnih podatkih udeležilo 69,87 odstotka od okoli 37 milijonov volilnih upravičencev. To je nekoliko manj kot aprila, ko je na volišča prišlo 75,75 odstotka volivcev.

Lisjak Gabrijelčič: Položaj še bolj zapleten kot pred volitvami

"Položaj ni nič manj zapleten, kot je bil pred volitvami, ampak je bolj zapleten in možnost sestave vlade je še dlje kot pred volitvami. To je nedvomen poraz socialistične stranke v strateškem pomenu," je poudaril poznavalec političnega dogajanja v Španiji Luka Lisjak Gabrijelčič.

Protestniki v Kataloniji zaprli avtocesto med Španijo in Francijo

Še bolj oddaljena pa je po nedeljskih volitvah tudi politična rešitev katalonske krize. Vox je namreč presegel število 50 poslancev v spodnjem domu parlamenta, kar pomeni, da lahko kateri koli zakon izpodbija na ustavnem sodišču. Ti so že napovedali, da bodo vse zakone, ki bodo bolj naklonjeni razrešitvi katalonskega vprašanja, nesli pred ustavno sodišče. Zagovorniki neodvisnosti Katalonije so ob tem davi v znak protesta proti dolgoletnim zapornim kaznim za nekdanje katalonske voditelje zablokirali promet na avtocesti, ki povezuje Španijo in Francijo. K protestni akciji v bližini meje s Francijo je pozvala skupina Demokratični cunami, ki mobilizira množice predvsem prek aplikacij za pošiljanje šifriranih sporočil.