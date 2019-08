V Parizu je okoli 200.000 električnih skirojev. Foto: Reuters

V pariški regiji je to že tretja smrt v zadnjih štirih mesecih, povezana s priljubljenim prevoznim sredstvom, zato so vse glasnejši pozivi k regulaciji e-skirojev, navaja Guardian.

Nesreča se je zgodila v petek okoli polnoči na avtocesti A86 štiri kilometre od Versaillesa, jugozahodno od Pariza.

Voznik e-skiroja ni nosil čelade, vozil pa naj bi po prehitevalnem pasu, ko se je motor zaletel vanj od zadaj. Policija je sporočila, da ni jasno, ali je skiro imel prižgane luči ali ne.

Hude poškodbe je dobil tudi motorist, ki ostaja v bolnišnici v resnem stanju. Policija je našla njegov motor 400 metrov proč od točke trka. Vožnja z e-skiroji po avtocestah je v Franciji sicer prepovedana.

Le dan pred dogodkom je 27-letnica dobila resne poškodbe glave, potem ko je padla s svojega e-skiroja, s katerim je vozila po kolesarski stezi v Lyonu. Le nekaj dni pred tem se je huje poškodoval 41-letni moški, potem ko je v Lillu padel s svojega skiroja.

Iz Kalifornije v Evropo

Prvi električni skiroji so se pojavili pred dvema letoma v Santa Monici in so kot poceni in ekonomično prevozno sredstvo naglo postali izjemno priljubljeni v mestih po Evropi. Po drugi strani imajo lokalne oblasti velike težave zagotavljati varnost.

V Parizu, kjer je okoli 20.000 e-skirojev, se v zadnjem času pojavlja vse več pritožb, predvsem da skiroji predstavljajo grožnjo pešcem in da jih vozniki puščajo kar na pločnikih. Mestne oblasti so zato največjo dovoljeno hitrost skirojev omejile na 20 kilometrov na uro, tistim, ki se s skiroji vozijo po pločnikih, pa jim preti 135 evrov kazni.

V belgijskem mestu Bruges je župan uvedbo e-skirojev gladko zavrnil, češ da "niso ustvarjeni" za srednjeveške ulice tega mesteca.

Junija je v Parizu ob trku s tovornjakom umrl 25-letnik, kar je bila sploh prva smrtna žrtev z e-skirojem v francoski prestolnici. Aprila pa je v pariškem predmestju umrl 81-letni moški, v katerega se je zaletel voznik e-skiroja.