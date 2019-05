Srbski predsednik Vučić je napovedal, da bo Kosovo v prihodnosti dobilo neodvisnost in suverenost. Foto: Reuters

Vučić ni pojasnil, kaj vsebuje omenjena rešitev in niti tega, komu jo je ponudil. Za televizijo Pink je dejal le, "da ponudba ni mogla uspeti zaradi strahovitih pritiskov nekaterih tujih držav in njihovih obveščevalnih služb, ki so uporabile politične, medijske in druge pritiske v različnih državah", poroča regionalna televizija N1.

Kritike je obtožil hinavščine – da so ga napadali, ne da bi sploh pokazali zanimanje za njegovo rešitev. "Sneli ste mi glavo, a sploh niste vedeli, kaj se dogaja. Zdaj, ko rečem, da je predlog propadel, mi odvrnete, da niste ničesar slišali o njem. Ker ste napadali in rušili vse, ga niste niti hoteli slišati," izjavo Vučića navaja Radio Sarajevo.

Vučić: Del opozicije ni sodeloval za reševanje vprašanja Kosova

Dodal je, da je bila glede zadeve organizirana notranja razprava, a del opozicije ni podal svojega predloga za reševanje vprašanja Kosova. "Sprašujem vas, kakšna je rešitev za Kosovo v prihodnosti, ki bo – ne zaradi moje volje ali mojega priznanja – dobilo neodvisnost in suverenost na celotnem svojem ozemlju. Sprašujem ljudi, ki so protestirali – zakaj ste to počeli in kako je mogoče, da niste videli realnosti in ste onemogočili možnost, da Srbija izvleče nekaj za svoj narod in državo?"