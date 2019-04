Merklova je pred začetkom poudarila, da se Nemčija in Francija zavedata, da sta obvezani evropski perspektivi Zahodnega Balkana. A srečanje se ni ukvarjalo s pristopnim procesom k Evropski uniji, ampak z analizo razmer v regiji. "Danes smo začeli razpravo, ne pa sprejemali odločitev," je povedala.

Emmanuel Macron in Angela Merkel prevzemata pobudo pri reševanju težav na Zahodnem Balkanu. Foto: Reuters

Macron: Nimamo namena Srbiji in Kosovu določiti rešitve

Macron pa je poudaril, da sta prioriteti srečanja obnovitev dialoga med Srbijo in Kosovom ter delovanje za mir. "Nimamo namena Srbiji in Kosovu določiti rešitve," je poudaril. Po njegovih besedah je treba preučiti vse možnosti, ki bi znova omogočile dialog med Beogradom in Prištino. Nemška kanclerka se je zavzela za to, da morajo biti z rešitvijo zadovoljni vsi vpleteni.

Kot je za TV Slovenija poročala dopisnica iz Berlina Polona Fijavž, naj bi bila Beograd in Priština pripravljena obnoviti pogovore, a še ni znano pod kakšnimi pogoji, saj se je vrh zavlekel v delovno večerjo.

Merklova in Macron spodbujata dialog med Beogradom in Prištino

Vrha se je udeležila tudi visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Federica Mogherini, ki se je pred začetkom na dvostranskih srečanjih sešla z voditelji Srbije, Kosova, Črne gore, Severne Makedonije, BiH-a in Albanije. Kot so zapisali v njenem uradu, so na teh srečanjih razpravljali o razmerah v regiji. Znova so poudarili tudi pomen in zavezanost regionalnemu sodelovanju, dobrososedskim odnosom in spravi, kjer je prespanski sporazum o spremembi imena Makedonije zgodovinski primer. Poleg tega so govorili o napredku in perspektivi teh držav na poti v EU, so zapisali.

V Berlinu poskus zbližanja Kosova in Srbije

Vučić: Pričakujem, da se bomo pogovarjali resno in odgovorno

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po srečanju z Mogherinijevo izrazil pričakovanje, da bodo na vrhu izmenjali stališča o Kosovu. "Pričakujem, da se bomo pogovarjali resno in odgovorno," je povedal. Ocenil je, da nekateri iščejo "senzacije, da bi ustvarili spor". "Mi ne želimo spora, ampak varovanje stabilnosti, trajni mir in začetek reševanja težav, ki vse to preprečujejo," je povedal po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina, ki povzema srbske medije.

Voditelji, zbrani za okroglo mizo. Foto: EPA

Pogovori se bodo nadaljevali, ko bo Kosovo ukinilo carine

Ponovil je, da je treba rešitev za Kosovo najti s kompromisom in da je Srbija proti spreminjanju meja. Dodal je, da bodo pogovore s Prištino nadaljevali, ko bo Kosovo ukinilo carine na blago iz Srbije in BiH-a. A ne glede na to, kaj se bo zgodilo na današnjem vrhu, se bo "treba pogovarjati z Albanci". "Vsako težavo je treba reševati s pogovori, ni drugega načina," je poudaril.

Thaci od srečanja ne pričakuje čudeža

Kosovski predsednik Hashim Thaci, ki se je prav tako sešel z Mogherinijevo, pa je dejal, da bo Kosovo še zaostrilo ukrepe, če bo Beograd nadaljeval agresivno politiko proti njemu. Carine je označil za "zakonito pravico". "Za nas, naše sosede in samo Evropsko unijo je sporazum med Kosovom in Srbijo življenjskega pomena za skupen napredek. Po sporazumu med Severno Makedonijo in Grčijo bi ta sporazum prinesel še več miru in stabilnosti v regijo," je poudaril. Priština ima po njegovih besedah pri doseganju miroljubnega, končnega in vseobsegajočega sporazuma s Srbijo podporo Washingtona, EU-ja in celotnega sveta. Ocenil je, da EU v tem procesu ni enoten. Dialog in sporazum pa nista mogoča brez ZDA. Poudaril je, da od današnjega srečanja ne pričakuje čudeža. Kot ključno je navedel, da Srbija prizna Kosovo kot neodvisno državo.

Šarec: V soseščini potrebujemo mir in stabilnost

Vrha v Berlinu se udeležuje tudi slovenski premier Marjan Šarec. Pred srečanjem je v intervjuju za nemško medijsko mrežo RND ocenil, da je Balkan že od nekdaj zapleten, a da je za Slovenijo pomembno, da ostaja EU v regiji aktiven in se zavzema za širitveni proces. "V naši soseščini potrebujemo mir in stabilnost," je dodal.