Aleksandar Vučić je v pogovoru z Mirom Cerarjem poudaril, da je Slovenija izjemno pomemben gospodarski partner Srbije. Foto: BoBo

Glavna tema današnjega srečanja v Beogradu so bili gospodarski odnosi, nasledstvo in slovenska podpora širitvi EU-ja. Sogovornika sta se strinjala o pomembnosti stabilnosti Zahodnega Balkana, njegove evropske perspektive in nadaljevanje dialoga na vseh ravneh.

"Pozdravljamo aktiven angažma Slovenije v regiji Zahodnega Balkana prek njenega sodelovanja v berlinskem procesu in tudi nadaljevanje neformalnih srečanj uradnikov v okviru procesa Brdo–Brioni," je povedal srbski predsednik in poudaril, da je Slovenija izjemno pomemben gospodarski partner Srbije. Ob tem je izrazil upanje, da se bo berlinski proces v prihodnosti znova osredotočil na povezovanje, predvsem infrastrukturno, in gospodarsko sodelovanje.

Dodal je, da je Srbija pripravljena na nadaljnje razvijanje gospodarskih odnosov, in ocenil, da je še veliko prostora za okrepitev sodelovanja na področjih kmetijstva, turizma, infrastrukturnega povezovanja in energetike.

Za skoraj 900 milijonov evrov slovenskega izvoza

Blagovna menjava med državama sicer vsako leto raste in je lani znašala 1,5 milijarde evrov, od tega je slovenski izvoz znašal 898 milijonov evrov, kažejo podatki portala Izvozno okno. V Srbiji sicer uspešno deluje 1500 slovenskih podjetij.

Uradni obisk je zunanji minister sklenil s srečanjem s predsednico srbskega parlamenta Majo Gojković. "K dobrim odnosom med Slovenijo in Srbijo prispeva tudi zelo intenzivno medparlamentarno sodelovanje in številčni skupini prijateljstva, ki sta vzpostavljeni v obeh parlamentih," je Cerar zapisal na Twitterju.

Slovenski zunanji minister se je srečal tudi z nadškofom Stanislavom Hočevarjem, ki že skoraj 20 let deluje v Srbiji. Govorila sta o stanju v regiji in sodelovanju med Slovenijo in Srbijo, je sporočil minister.

MZZ: Slovenija Srbiji za razvojne projekte v osmih letih namenila 14 milijonov evrov

Cerar je svoj prvi uradni obisk v Srbiji začel v ponedeljek s srečanjem s srbskim kolegom Ivico Dačićem. Vodja slovenske diplomacije je poudaril, da je Slovenija v EU-ju med glasnejšimi podpornicami širitve EU-ja na države Zahodnega Balkana. "Slovenija regijo razume in je z regijo tesno prepletena tako na medčloveški ravni kot gospodarsko", je dejal Cerar.

"Kot je treba nadaljevati širitev in omogočiti začetek pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo, je treba nadaljevati tudi dialog med Srbijo in Kosovom. Status quo nikomur ne koristi," je še poudaril Cerar. "V naših pozivih pa smo glasni predvsem pri opozorilih o pomenu spoštovanja vladavine prava, na katerem stoji Evropska unija. Vladavino prava in evropske vrednote, kamor spadajo tudi svobodni mediji, morajo spoštovati tako države članice kot kandidatke za članstvo v EU-ju," je dejal.

Kot so navedli na MZZ-ju, Slovenija ostaja predana pomoči Srbiji in je v zadnjih osmih letih za različne razvojne projekte namenila že 14 milijonov evrov. Prek 40 projektov, ki jih v Srbiji izvajajo s slovensko razvojno pomočjo, vodi k izboljšanju upravljanja naravnih virov, energetske učinkovitosti, opolnomočenju žensk in harmonizaciji zakonodaje s pravnim redom EU-ja.