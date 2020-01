Pred vhodom v živalski vrt ljudje puščajo cvetje in sveče. Foto: Reuters

Trojica naj bi ob praznovanju novega leta v nebo spustila pet prepovedanih letečih lampijonov, zaradi katerih se je vnela streha prostrane pokrite ograde, ki je bila zgrajena leta 1975 kot replika deževnega gozda. V ogradi so poleg številnih opic bivale še tropske ptice in netopirji.

V uničujočem požaru je poginilo več kot 30 živali, vključno z redkimi vrstami bornejskega orangutana, šimpanzov in marmozetk, vse zaradi vdihavanja dima.

Rastlinjak z opicami je povsem pogorel. Foto: Reuters

Preživela sta samo dva šimpanza in sedemčlanska gorilja družina v sosednji ogradi, ki jo je gasilcem uspelo pravočasno rešiti. Kot so povedali gasilci, jih je hitrost, s katero se je razmahnil požar, presenetila, ob tem pa so poudarili tudi, da rastlinjak ni imel nameščenih škropilnikov.

Policija je sporočila, da je v povezavi s požarom zaslišala omenjene tri ženske, domačinke, ki naj bi jim bilo "izjemno žal". Trdijo tudi, da niso vedele, da so kitajski lampijoni, ki so jih kupile prek spleta, v Nemčiji prepovedani.

Miniaturni papirnati kitajski lampijoni so v nemški zvezni deželi Severno Porenje - Vestfalija prepovedani od leta 2009, ko so zanetili več požarov.

Trojica se je sama javila

Javni tožilec Jens Frobel je potrdil, da so osumljenke tri domačinke, stare od 30 do 60 let. Ženskam, osumljenim "požiga iz malomarnosti", grozi do pet let zaporne kazni. Trojica se je policiji predala v sredo, policisti pa so pohvalili njihov pogum, da so se same javile.

V živalskem vrtu medtem žalujejo za Masso, 45-letnim samcem zahodne nižinske gorile, in njegovo partnerico. Massa je bil eden izmed najstarejših goril v ujetništvu v Evropi.

Živalski vrt se je zahvalil vsem za izraze sožalja, pred vhodom pa je zrastel spomenik poginulim opicam s cvetjem, svečami in plaketami.

To je bil najbolj uničujoč požar v nemških živalskih vrtovih v zadnjih letih. Novembra 2010 je v požaru v živalskem vrtu v Karlsruheju poginilo 26 živali, vključno z alpakami, oslički in shetlandskimi poniji.