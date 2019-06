Pretekli teden so v Albaniji potekali protesti proti vladi Edija Rame. Foto: EPA

Vlada premierja Edija Rame je kljub nasprotovanju predsednika Ilirja Mete, ki je volitve razglasil za nezakonite, vladi pa očita, da na njih ni omogočena zadostna konkurenca, razpisala volitve za župane v 61 mestih.

Ker opozicija volitve bojkotira, tako v skoraj polovici krajev kandidat Ramove vladajoče Socialistične stranke ne bo imel izzivalca. Opozicijska Demokratična stranka je bila obtožena uničevanja volišč, večina jih je v šolah, in volilnega materiala. Policija je prijela okoli 50 ljudi, še več deset pa jih išče, poroča Reuters.

Opozicijske stranke so volitve označile za skok v komunistično preteklost, ko je vladajoča stranka izvajala volitve brez opozicije. Vlada zatrjuje, da predsednik ni pristojen za razglasitev odpovedi volitev, opoziciji pa očita, da je sama kriva, da ji ni uspelo zagotoviti več kandidatov.

Evropska unija, ki naj bi še letos odločala, ali bo začela pogovore z Albanijo o njenem članstvu v Uniji, je sporočila, da bo izvedba volitev vplivala na odločitev Bruslja. "Vsakršno nasilje ali kakršna koli oblika spodbujanja nasilja sta v vseh okoliščinah absolutno nesprejemljiva," je sporočila delegacija EU-ja v Tirani. "Vse strani se morajo čim prej zavezati k iskrenemu dialogu, da bi se končala trenutna politična situacija in da bi se lahko čim prej osredotočili na prizadevanja za napredek v reformnem procesu na poti v evropsko integracijo," so še zapisali.

Svarijo tudi Američani

Ameriško veleposlaništvo v Tirani je politične voditelje pozvalo, naj zavrnejo nasilje in naj se ne vmešavajo v pravico ljudi do volitev. Tudi v Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), ki bo opazovala nedeljske volitve, opozarjajo, da bi "vsakršno nasilje ustavilo napredek Albanije in zamajalo njen mednarodni ugled."