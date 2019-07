Foto: Reuters

Neeksplodirano bombo ameriškega izvora so pred kratkim odkrili med gradbenimi deli v bližini sedeža Evropske centralne banke (ECB).

Oblasti so vzpostavile evakuacijsko območje, ki ob zgradbi ECB-ja vključuje tudi stanovanjsko območje in več bolnišnic. Evakuacijsko območje se razteza na obeh straneh reke Majne.

Zaradi odstranitve bombe je pričakovati motnje v javnem prometu, več železniških in avtobusnih linij je začasno ustavljenih ali preusmerjenih. Zaprt je tudi živalski vrt.

Strokovnjaki naj bi deaktivacijo bombe začeli okoli poldneva, trajala pa naj bi do 18. ure. Na nemških tleh je skoraj 75 let po koncu druge svetovne vojne še vedno najti neeksplodirane bombe in druge eksplozivna sredstva, zaradi česar so deaktivacije bomb in s tem povezane evakuacije precej pogoste.