Hrvaška policija je Gordana Duhačka prijela pred službeno potjo v Nemčijo. Foto: EPA

Policija je pojasnila, da so ga prijeli, ker se ni odzval na vabilo na pogovor na policijo zaradi ovadb, da je s svojimi sporočili na Twitterju žalil policijo in občutke državljanov. Duhačka je poleg tega sodnik za prekrške kaznoval tudi s stotimi evri kazni zaradi omalovaževanja policije, ker je lani na Twitterju ob opisu domnevnega policijskega nasilja v Zadru zapisal okrajšavo ACAB (All cops are bastards; Vsi policisti so barabe, op. a.).

Poleg ovadbe zaradi žaljenja policije so Duhačka ovadili tudi zaradi žaljenja občutkov državljanov, ker je pred nekaj tedni prav tako na Twitterju objavil satirično in dokaj vulgarno prepesnitev znane hrvaške domoljubne pesmi Vilo Velebita, ki jo je naslovil Govna Velebita. Za to se je odločil, potem ko so hrvaški mediji poročali o vse večji onesnaženosti hrvaške obale Jadrana in tudi Plitviških jezer s fekalijami. Za to ovadbo bo sodba verjetno znana do konca tedna.

Duhaček je prejšnjo soboto po vrnitvi z družinskega obiska v Bosni in Hercegovini od hrvaških policistov na meji izvedel, da je predmet preiskave ter da se mora v ponedeljek zglasiti na policiji. Kot je povedal novinarjem, potem ko so ga v ponedeljek spustili na prostost, je v nedeljo obiskal policijo v Zagrebu in pojasnil, da gre na službeno pot v Nemčijo. Po njegovih besedah so se policisti strinjali, da se zglasi na policiji, ko se čez nekaj dni vrne, a so ga vseeno naslednji dan prijeli na letališču.

HND : Gre za ustrahovanje novinarjev

Prijetje Duhačka so ostro obsodili v hrvaškem novinarskem društvu (HND), kjer pravijo, da gre v tem primeru za ustrahovanje novinarjev. Prijetje novinarja so obsodili tudi mnogi hrvaški politiki sredinskih in levosredinskih parlamentarnih strank. "Živimo v družbi, v kateri institucije države opravljajo svoje delo, ko novinar napiše tvit, ne delajo pa, ko javni uradniki z zlorabo položaja, korupcijo in klientelizmom odtujijo milijone," je prek Twitterja sporočil predsednik SDP-ja Davor Bernardić.

Podpredsednik vlade in notranji minister Davor Božinović je novinarjem v ponedeljek dejal, da Duhačka niso privedli zaradi objav na Twitterju, temveč zato, ker se ni odzval na poziv policije. Na sodišče za prekrške so ga pripeljali tudi zato, ker nima prijavljenega bivališča na Hrvaškem. Zanikal je, da bi šlo za ustrahovanje novinarjev in spomnil, da policija pogosto posreduje tudi, ko gre za grožnje in žalitve novinarjev.

Med nedeljsko nogometno tekmo hrvaškega državnega prvenstva med Rijeko in splitskim Hajdukom pa policija na Reki ni posredovala, ko je več sto članov navijaške skupine Torcida na tribuni nosilo črne majice z belim napisom "Novinarji črvi". S tem so izražali nezadovoljstvo nad poročanjem medijev o prijetju 15 članov splitske navijaške skupine, ki so jih ovadili zaradi fizičnega napada na hrvaške državljane srbske narodnosti na območju Knina prejšnji mesec.