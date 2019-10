Zaposlene v Alitalii skrbi tudi negotova prihodnost družbe. Foto: EPA

Italijanska letalska družba Alitalia je odpovedala več kot 200 poletov. V Rimu stavkajo tudi zaposleni v mestnih komunalnih službah, zaradi česar je pričakovati težave pri odvozu odpadkov. Sindikati so k stavki pozvali zaradi zahtev po višjih plačah in boljših delovnih pogojih.

V letalskem prometu bo po pričakovanjih največ nevšečnosti povzročila štiriurna stavka kontrolorjev letenja, zaradi katere so morale polete odpovedati tudi nekatere druge letalske družbe, med drugim Ryanair in Easyjet.

Alitalia bo kljub stavki izvedla polete med 7.00 in 10.00 ter 18.00 in 21.00, ko jih je po zakonu dolžna. Tudi v železniškem prometu bodo v jutranji in popoldanski prometni konici vlaki vozili po voznem redu. Nemoten naj bi bil tudi vozni red hitrih vlakov.

V letalskem in trajektnem prometu stavka poteka ves dan, v železniškem poteka od četrtka od 21.00 do petka do 21.00, zaposleni na avtocestnih cestninskih postajah pa so z dela odkorakali v četrtek ob 22.00 in bodo stavkali 24 ur.

Stavka bo po ocenah najhuje prizadela Rim, kjer bodo stavkali tudi zaposleni v mestnih komunalnih službah. Družba za ravnanje z odpadki AMA je prebivalce pozvala, naj v petek ne odlagajo odpadkov in s tem raje počakajo do sobote, ko se bo odvoz odpadkov nadaljeval.