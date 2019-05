Alitalia je sprejela več ukrepov, da bi bilo prizadetih čim manj potnikov. Foto: EPA

Alitalia je odpovedala približno polovico vseh torkovih poletov, nekaj so jih odpovedali tudi za sredo zjutraj. Letalska družba je potem sprejela ukrepe, da bi bilo prizadetih čim manj potnikov.

Poleti med 7. in 10. uro dopoldne in med 18. in 21. uro zvečer, v času letalske prometne konice, bodo potekali po načrtih. Na nekatere bolj zaželene destinacije bo v tem času družba letela z večjimi letali, da bi na cilj prepeljali kar največ potnikov.

The Local Italy poroča, da lahko potniki, prizadeti zaradi stavke med 20. in 22. majem, rezervirajo drug polet brez dodatnih stroškov; če pa je njihov polet odpovedan ali prestavljen za več kot pet ur, lahko zahtevajo povrnitev stroškov nakupa vozovnice.

Zaposleni zaskrbljeni nad usodo Alitalie

Poleti Alitalie bodo prizadeti med torkom in sredo zjutraj. Foto: Reuters

Sindikati pilotov, kabinskega in letališkega osebja so v ponedeljek ob napovedi stavke sporočili, da jih skrbi, ker ob vse več potnikih in poletih znova zaznavajo govorice o morebitnem stečaju družbe. S stavko želijo opozoriti, da še vedno ni znana usoda italijanskega nacionalnega letalskega prevoznika. Družbo sicer prihodnji mesec čaka nova stavka, ta naj bi bila 24. junija.

Nadzor nad Alitalio je predlani prevzela italijanska vlada in državnega letalskega prevoznika pri življenju ohranjala s premostitvenimi posojili za 900 milijonov evrov.

Denar bi morala državi po prvih načrtih vrniti do 15. decembra lani, a so nato v Rimu rok podaljšali do konca junija letos. Državno pomoč je lani spomladi pod drobnogled vzela tudi Evropska komisija, saj je prepoznala nekatere poteze, ki bi lahko pomenile kršitev evropskih pravil o državni pomoči.

Država išče vlagatelje

Država, ki želi v prevozniku ohraniti 15-odstotni delež, je po prevzemu nadzora v družbi začela zbirati interesente za vstop v lastništvo. Sprva je bilo nezavezujočih ponudb za nakup družbe okoli 10, a zavezujočo ponudbo je ob koncu lanskega leta nato oddalo le državno železniško podjetje Ferrovie dello Stato, ki pa želi imeti več kot 30 odstotkov delnic družbe.