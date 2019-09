Tovor iz koprskega in tržaškega pristanišča vozijo s tovornjaki, saj sta razmeroma blizu, medtem ko železniški prevoz smiseln za daljše razdalje. Je pa po Krauterjevem mnenju za Slovenijo ključnega pomena drugi tir proge Divača - Koper. "Svetujem hitro rešitev, sicer ne bo izgubila le Luka Koper, temveč bo cela država izgubila veliko priložnosti in investicij," je dejal lastnik družbe Cargo-partner Stefan Krauter. Foto: BoBo

Lastnik družbe Cargo-partner Stefan Krauter je ob odprtju pojasnil, da so se za obsežno investicijo v Sloveniji odločili tako zaradi geostrateške pozicije med Azijo in srednjo Evropo kot zaradi zaupanja v politično in družbeno okolje. Poleg tega na slovenskem trgu primanjkuje sodobnih logističnih zmogljivosti, lokacija pa predstavlja tudi velik potencial za nadaljnji razvoj v regiji.

Krauter je pojasnil, da je dolgo trajalo, da so dobili vsa potrebna dovoljenja za kompleks, sama gradnja pa je bila končana v zgolj 11 mesecih. Končni stroški v višini 28 milijonov evrov so bili za približno poltretji milijon višji od prvotnih načrtov. Gre pa za daleč najvišjo investicijo skupine Cargo-partner v zadnjih letih, ko so sicer investirali tudi v dodatne zmogljivosti v Avstriji, Bolgariji in na Slovaškem.

V nov logistični center na Brniku, ki je začel delovati prejšnji mesec, bodo preselili tri dosedanja skladišča podjetja v Sloveniji. Ta so obsegala 6000 kvadratnih metrov površin in so bila v celoti zasedena. Nov kompleks omogoča precejšnjo širitev poslovanja, saj ima kar 25.000 kvadratnih metrov skladišč z več kot 20.000 paletnimi mesti in 44 kombiniranimi ter kamionskimi ploščadmi. Kompleks obsega tudi 4000 kvadratnih metrov pisarniških prostorov.

Foto: BoBo Foto: BoBo Foto: BoBo Foto: BoBo Foto: BoBo Foto: BoBo

"Interesa in povpraševanja po naših storitvah je veliko," je povedal direktor podjetja Cargo-partner v Sloveniji Viktor Kastelic in pojasnil, da so že podpisali pogodbe z nekaterimi novimi strankami. Zmogljivosti novega skladišča se tako polnijo, še vedno pa je dovolj prostora za nove interesente. Računa, da bo skladišče zapolnjeno v petih do sedmih letih. Tedaj se bodo lotili širitve, ki jo lokacija na Brniku tudi omogoča.

Investicija bo prinesla rast prihodkov, ki jih je podjetje lani ustvarilo skoraj 40 milijonov evrov, v dveh letih pa naj bi se dvignili na 50 milijonov evrov. Podjetje se ukvarja z različnimi storitvami, samo skladiščenje pa prinese do 10 milijonov evrov prihodkov, a nov logistični center omogoča širitev tudi na drugih segmentih.

Nov logistični center prinaša tudi nova delovna mesta. Trenutno je v podjetju nekaj več kot 100 zaposlenih, do konca leta pa naj bi zaposlili 30 novih sodelavcev. Glede na planirano rast obsega poslovanja se jih bo prihodnje leto pridružilo še od 30 do 50 dodatnih ljudi.