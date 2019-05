ZDA menijo, da je treba v regiji pozorno spremljati aktivnosti Rusije in Kitajske. Foto: Reuters

Pred zasedanjem Arktičnega sveta na Finskem je ameriški državni sekretar Mike Pompeo opozoril, da je to območje zaradi velikih zalog nafte, plina, rudnin in rib postalo "arena svetovne moči in tekmovanja". Kitajsko in Rusijo pa je pozval k odgovornemu ravnanju v regiji.

Pompeo je med drugim obsodil poskuse Kitajske, ki ima v Arktičnem svetu status opazovalke, da se predstavlja kot "skoraj arktična država". Ob tem je navedel strahove Pentagona, da želi Kitajska vzpostaviti stalno navzočnost v polarni regiji tudi z jedrskimi podmornicami, zaradi česar je treba pozorno spremljati kitajske dejavnosti v regiji.

Zaradi tajanja ledu nastajajo nove pomorske poti

Pompeo meni, da je treba pozorno spremljati tudi ruske dejavnosti, vključno z načrti za novo pomorsko pot od Azije do severne Evrope, ki se odpira zaradi tajanja ledu. V govoru je še poudaril, da ZDA in arktične države pozdravljajo transparentna kitajska vlaganja, ki odražajo gospodarske interese, ne pa ambicije po nacionalni varnosti.

V Rovaniemu na Finskem se začenja dvodnevno zasedanje zunanjih ministrov skupine držav Arktičnega sveta: Kanade, Danske, Finske, Islandije, Norveške, Rusije, Švedske in ZDA. Predstavnike v tej skupini imajo tudi arktični domorodci.

Pompeo : Nihče si ne želi vojaške rešitve krize

Na Finsko je odpotoval tudi ruski zunanji minister Sergej Lavrov, ki se je ob robu zasedanja Arktičnega sveta že srečal s Pompeom, s katerim sta govorila o položaju v Venezueli. Foto: Reuters

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov se je na Finskem sešel tudi S Pompeom. Pogovore je označil kot konstruktivne in zatrdil, da si nihče ne želi vojaške rešitve te krize. Hkrati je znova opozoril, da bi bilo vojaško posredovanje v Venezueli lahko katastrofa.