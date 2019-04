Zelenski ni navdušen nad Putinovim predlogom. Foto: Reuters

Zelenski, nekdanji komik brez političnih izkušenj, ki je bil za predsednika Ukrajine izvoljen v nedeljo, je v odzivu Rusom ponudil ukrajinsko državljanstvo.

"Zelo dobro vemo, kaj ruski potni list zagotavlja," je na Facebooku zapisal Zelenski. Ob tem je naštel "pravico do tega, da si aretiran zaradi mirnega protestiranja" in "pravico do volitev, ki niso svobodne in na katerih ni konkurence".

Napovedal je, da bo dal državljanstvo predstavnikom vseh narodov, ki trpijo pod avtoritarnimi in skorumpiranimi režimi. "Predvsem pa Rusom, ki trpijo najbolj," je poudaril.

Putin je dejal, da Moskva razmišlja, da bi pridobitev ruskega potnega lista omogočila vsem Ukrajincem. Foto: Reuters

Po njegovih besedah je razlika med Ukrajino in Rusijo v tem, da ima Ukrajina svobodo izražanja, svobodo medijev in spleta.

Oster odziv Kijeva

Putin je v soboto v Pekingu dejal, da Moskva razmišlja o tem, da bi pridobitev ruskega potnega lista omogočila vsem Ukrajincem, ne samo prebivalcem vzhodne Ukrajine.

Že pred tem je namreč v sredo podpisal odlok, ki prebivalcem samooklicanih republik Doneck in Lugansk, ki sta se leta 2014 odcepili od Ukrajine in kjer so na oblasti proruski separatisti, olajšuje pogoje za pridobitev ruskega državljanstva.

Ukrajinsko vodstvo se je ostro odzvalo že na sredno odločitev ruskega predsednika. Zelenski se je tedaj zavzel za okrepitev sankcij in diplomatskega pritiska mednarodne skupnosti na Rusijo. Kritične so bile tudi Evropska unija in ZDA. EU je sprejetje odloka označil za nov napad Rusije na ukrajinsko suverenost.