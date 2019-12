Razmere na turško-sirski meji so tudi za novinarje in snemalce zelo tvegane. Foto: AP

Čeprav se je število ubitih novinarjev letos znižalo ‒ zadnji dve desetletji se je ta številka gibala okoli 80, pa v organizaciji Novinarji brez meja opozarjajo, da novinarstvo ostaja nevaren poklic. Med letos ubitimi novinarji je 46 moških in tri ženske. 36 žrtev je bilo poklicnih novinarjev, deset nepoklicnih, trije pa so bili sodelavci medijev. Večina ubitih je umrla pri pokrivanju napetosti v Jemnu, Siriji in Afganistanu. Novinarji so pohvalili izboljšanje razmer za novinarje v Jemnu, kjer je bilo lani ubitih deset novinarjev, letos pa "le" dva, piše Deutsche Welle.

A kot poudarja prvi mož Novinarjev brez meja (RSF) Christophe Deloire, je skrb vzbujajoče visoko število novinarjev, ubitih v državah, kjer ni vojn. Deset jih je denimo umrlo v Mehiki. "Latinska Amerika s skupno 14 novinarji, ubitimi po vsej celini, postala tako smrtonosna kot Bližnji vzhod," je opozoril Deloire, ki je dodal: "Veselimo se lahko zmanjšanja števila žrtev na vojnih območjih, a vse več novinarjev je zaradi svojega dela ubitih v demokratičnih državah, kar je velik izziv za demokracijo."

Za zapahi skoraj 400 novinarjev

Poleg tega je skrb vzbujajoče naraščanje števila novinarjev, ki pristanejo za zapahi. Letos je taka usoda po podatkih organizacije doletela 389 novinarjev. Skoraj polovico vseh zaprtih novinarjev so našteli v le treh državah ‒ na Kitajskem, v Egiptu in v Savdski Arabiji. "Na Kitajskem, ki je okrepila represijo ujgurske manjšine, je tretjina vseh na svetu zaprtih novinarjev, več kot 120. Še lani je bilo zaprtih 60 novinarjev," je navedla organizacija.

Novinarji brez meja so še opozorili, da je poleg tega po vsem svetu 57 novinarjev zajetih kot talcev, največ v Siriji, Jemnu, Iraku in Ukrajini. Kljub pomembnemu razvoju dogodkov v Siriji letos niso zaznali večjega števila osvoboditev talcev.