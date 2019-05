Ulice Prage so zasedli protestniki. Foto: Reuters

Beneševa je bila na položaj pravosodne ministrice imenovana, potem ko je odstopil aktualni minister, in to dan pred tem, ko je policija proti češkemu premierju Babišu vložila obtožnico zaradi domnevne korupcije. Protestniki so prepričani, da bo ministrica vplivala na postopek, ki poteka proti Babišu.

Kot poroča dopisnica RTV Slovenija Polona Fijavž, se je prejšnji teden zbralo 20.000, ta teden pa že 50.000 protestnikov, ki so zahtevali odstop češke pravosodne ministrice.

Beneševa pravosodno ministrstvo vodi od aprila, pred tem pa je nasprotovala odvzemu imunitete v češkem parlamentu.

Protestnike opogumili dogodki v Avstriji

Mnogi so prepričani, da bo na položaju ministrice zdaj skušala vplivati na to, da bo obtožnica proti Babišu, češkemu premierju, milijarderju, poslovnežu, obtoženemu nepravilne uporabe evropskih sredstev v vrednosti 2 milijonov evrov pred desetimi leti, ovržena.

Babiš vse obtožbe zanika, medtem ko mora tožilstvo v prihodnjih tednih oceniti, ali je obtožnica, ki jo je proti predsedniku vlade vložila policija, upravičena ali ne.

Protestnike so opogumili dogodki v Avstriji, kjer je po izbruhu afere Ibiza odstopil podkancler Heinz-Christian Strache, in zdaj zahtevajo odstop celotne vlade.

Babiš o odstopu ne razmišlja, javnomnenjske raziskave kažejo tudi, da mu okoli 30-odstotna podpora ni upadla in tudi na evropskih volitvah naj bi njegova stranka Ano (Da) dobila okoli 30 odstotkov glasov.