Matteo Salvini in Viktor Orban. Foto: Reuters

Madžarska je nepričakovano sporočila, da se povsem odpoveduje sporni reformi pravosodja, ki je bila v osrčju spora z Brusljem, vladni Fidesz pa prvič jasno zavrnil možnosti povezovanja z Matteom Salvinijem v Evropskem parlamentu.

Pravosodna reforma, ki jo je lani decembra potrdil madžarski parlament, je v letu dni predvidevala ustanovitev administrativnih oziroma upravnih sodišč, ki naj bi razsojala v sporih glede odnosov z in v javni upravi pod neposrednim nadzorom pravosodnega ministra.

Po mnenju kritikov reforma, ki jo je predlagal Fidesz premierja Viktorja Orbana, zgolj krepi politični nadzor nad sodišči in vzpostavlja vzporedni sodni sistem, saj bi pravosodni minister odločal o kadrovskih sestavah upravnih sodišč, ki bi odločala o občutljivih zakonih glede volilne zakonodaje, korupcije in protestov.

Madžarska vlada je v začetku tega leta po kritikah Beneške komisije že spremenila nekatere dele reforme, zdaj pa se je odločila reformo povsem opustiti.

Budimpešta ni tvegala konflikta

Kot je vodja Orbanovega kabineta Gergely Gulyas sporočil na novinarski konferenci, so še vedno prepričani, da nova zakonodaja ustreza evropskim standardom in zahtevam, a so se ji odrekli, ker je žal v Evropi sprožala razprave, ki so neupravičeno pod vprašaj postavljale neodvisnost pravosodja.

Obtožbe Bruslja glede neodvisnosti sodstva na Poljskem zaradi sprememb pri imenovanju sodnikov po besedah Gulyasa kažejo, da je tveganje za odprt konflikt preveliko, zato so se pripravljeni povsem odreči novim sodiščem, če bo to potrebno.

Ob obisku Madžarske v začetku maja je Orban pričakal Salvinija na meji, kjer sta si skupaj ogledala sistem mejnega nadzora. Foto: EPA

Orban zavrnil Salvinija

Še ena poteza Budimpešte deluje kot korak v pomiritvi odnosov z Brusljem, saj je Fidesz skoraj povsem izključil možnost, da bi se v Evropskem parlamentu pridružil evroskeptični skupini pod vodstvom namestnika italijanskega parlamenta Mattea Salvinija.

V Evropski ljudski stranki, ki ji pripada tudi Fidesz, so z nelagodjem gledali na povezovanje Orbana in Salvinija, čeprav je vprašanje političnega povezovanja v Evropskem parlamentu po volitvah ostajalo odprto.

Na Madžarskem je Fidesz zmagal evropske volitve in od 21 sedežev osvojil 13.

"Spoštujemo namestnika italijanskega premierja in italijansko vlado ter uspeh Lige, ki je po evropskih volitvah postala najmočnejša stranka v Italiji," je dejal Gulyas, ki pa vseeno ne vidi veliko možnosti za sodelovanje na strankarski ravni ali v skupni parlamentarni skupini.

Desnosredinska Evropska ljudska stranka, ki je največja evropska politična družina, je marca zaradi proimigrantske politike zamrznila članstvo Fidesza. Zato se je pojavljalo vprašanje o mroebitni pridružitvi evroskeptični skupini Salvinija, ki je pred volitvami v začetku maja obiskal Madžarsko in si skupaj z Orbanom ogledal varovanje meje.