Nadzorni stolpi strogo varovanega "supermax" zapora v Florenceu. Foto: AP

Jetniška celica. Foto: AP

Slavni tihotapec mamil je v domovini iz zapora pobegnil že leta 2001 in 2015, tokrat pa naj bi bil podoben podvig tako rekoč nemogoč. Ameriške oblasti so ga namreč premestile v zaporniški kompleks na zahodu Koloradu, ki je tako odročen in tako strogo varovan, da ga imenujejo kar "Alcatraz v Skalnem gorovju". Vse od odprtja leta 1994 ni uspelo iz zapora pobegniti še nikomur.

El Chapo se bo v zaporu pridružil številnim razvpitim jetnikom, kot so "Unabomber" Ted Kaczynski, bombni napadalec iz Oklahome Terry Nichols, britanski "napadalec z bombo v čevlju" Richard Reid, bombni napadalec na bostonskem maratonu Džohar Carnajev in načrtovalec napadov na ZDA 11. septembra 2001, Zacarias Moussaoui.

Zaporniški kompleks v koloradskem hribovju s ptičje perspektive. Foto: AP

"Lahko potrdimo, da je Joaquin Guzman v priporu Zveznega urada za zapore v kazenskem zavodu ZDA (USP) v Florenceu v Koloradu," je ameriški urad za zapore potrdil v izjavi.

23 ur na dan v samici

El Chapo bo tako kot večina izmed preostalih okoli 375 jetnikov za 23 ur na dan zaprt v samico iz jekla in betona. Celice imajo po eno ozko okno, ki je visoko približno 107 cm in je nagnjeno navzgor, tako da je vidno samo nebo. El Chapova celica naj bi imela televizijo, ki mu bo omogočala dostop do spremljanja verskih obredov in izobraževalnih programov.

El Chapa je Mehika ZDA izročila v začetku leta 2017. Foto: Reuters

Zapor uporablja stroge omejitve, da že v kali zatre morebitne grožnje ali širjenje vpliva zapornikov zunaj celic. Gibanje brez spremstva ni dovoljeno, jetniki lahko celice zapustijo le za 90 minut na dan, pri čemer imajo najnevarnejši roke in noge vklenjene v verige. Zapornike preštejejo šestkrat na dan.

Guzman je bil v ZDA vse od mehiške izročitve januarja leta 2017 zaprt v samici, v celici brez oken, kjer je ves čas gorela luč. Novi zapor v koloradskem gorovju bo zanj kot "sprehod v parku", je novinarjem v sredo dejal Guzmanov odvetnik Jeffrey Lichtman. Tudi El Chapo sam je svoje pridržanje v New Yorku označil za "čustveno, psihološko in duševno mučenje".

Mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador je v četrtek dejal, da je preživljanje dosmrtnega zapora pod tako strogimi pogoji nehumano.

Obsojen tihotapljenja in načrtovanja umorov

Iz zapora ni uspelo pobegniti še nikomur. Foto: AP

Mehika je Guzmana pred dvema letoma izročila ZDA v zameno za obljubo, da tožilstvo zanj ne bo zahtevalo smrtne kazni. Za nekdanjega voditelja kartela Sinaloa, ene največjih in najbolj nasilnih mehiških tihotapskih tolp, je februarja letos sodišče odločilo, da je kriv trgovanja z mamili in vpletanja v večkratne zarote umorov. V sredo je sodnik v New Yorku 62-letniku izrekel dosmrtno zaporno kazen in še dodatnih 30 let zapora.