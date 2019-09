Naročnik raziskave je bilo kanadsko zunanje ministrstvo, ki še ni ugotovilo dokončnega vzroka za zdravstvene težave zaposlenih, preučujejo pa različne možnosti, vključno z najnovejšo študijo. Foto: Reuters

Več deset kanadskih kot ameriških diplomatov in članov njihovih družin je leta 2016 prvič poročalo o zdravstvenih težavah, ki so vključevale omotico, utrujenost in glavobole, pa tudi težave s sluhom in vidom. Kuba je kakršnokoli krivdo ves čas zanikala.

Kot ugotavlja v četrtek predstavljena študija, naj bi bili zaposleni izpostavljeni škodljivim snovem v majhnih količinah daljše časovno obdobje.

Kuba krivdo zanika

Kanadske in ameriške oblasti so sprva menile, da je vzrok težav t. i. zvočno orožje, kar je vodilo v zaostrene diplomatske odnose zlasti med Washingtonom in Havano. ZDA so 23. maja iz države izgnale dva kubanska diplomata kot recipročni ukrep za ameriške diplomate, ki so morali predčasno prekiniti svoj mandat v Havani in se vrniti na zdravljenje sluha v domovino.

Vzrok verjetno nevrotoksini

Po zadnjih raziskavah pa so raziskovalci centra za možganske poškodbe v Halifaxu v sodelovanju zdravstvenimi oblastmi Nove Škotske in univerzo Dalhousie, zdravstvene težave niso imele opraviti ničesar z zvočnimi napadi.

Lotili so se preučevanja možganskih centrov, odgovornih za spomin, koncentracijo in cikle spanje ter glede na njihove poškodbe ugotavljali morebitne krivce. Za najverjetnejšega so se izkazali nevrotoksini, prisotni v pesticidih, ki se uporabljajo pri zaplinjevanju za zatiranje komarjev.

Kuba sicer redno uporablja pesticide proti insektom, ki prenašajo bolezni. Med drugim naj bi leta 2016 začela agresivno posredovanje proti komarjem, da bi ustavila širjenje virusa zika. Sredstva so uporabili tudi v diplomatskih pisarnah in rezidencah.