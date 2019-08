Pokol v El Pasu je bil eden najbolj krvavih v zadnjih letih, a zdaleč ne edini. Foto: Reuters

V El Pasu, obmejnem mestu med Teksasom in Mehiko, je 80 odstotkov prebivalcev latinskoameriškega rodu, večina od 20 ubitih v veleblagovnici Walmart, kjer je 21-letni Patrick Crusius streljal, pa je bila prav tako Latinskoameričanov.

Crusius naj bi nekaj ur pred napadom objavil rasistični manifest, v katerem je zapisal, da podpira strelca iz Christchurcha in njegov manifest. "Ta napad je odgovor na latinskoameriško invazijo Teksasa," je zapisal.

Crusius je na družbenih omrežjih redno objavljal izraze podpore Trumpu in med drugim objavil tudi fotografijo iz strelnega orožja oblikovanega napisa "Trump".

Demokrati, ki se potegujejo za predsedniško nominacijo, so po strelskem napadu v El Pasu in tistim, ki se je le nekaj ur pozneje zgodil v Ohiu, v en glas obsodili ohlapno orožarsko zakonodajo in prst uperili tudi v Trumpa.

Tako je nekdanji teksaški kongresnik Beto O’Rourke, ki je v kongresu zastopal prav okrožje, kjer se je napad zgodil, dejal, da del odgovornosti za napad nosi tudi predsednik. "Rasist je in v tej državi spodbuja rasizem. Ne samo, da to žali naša čustva, ampak tudi bistveno spreminja značaj te države in vodi v nasilje."

Sanders o fanatizmu in domačem terorizmu

Predsednika je napadel tudi Bernie Sanders, ki je ob tem pozval ZDA, naj "se povežejo in družno zavrnejo to nevarno in rastočo kulturo fanatizma, ki jo širijo Trump in njegovi zavezniki".

Beto O'Rourke je začasno prekinil svojo predsedniško kampanjo in se vrnil v domači El Paso. Foto: Reuters

"Namesto da trošimo denar za zapiranje otrok v kletke, moramo resno nasloviti nasilni fanatizem in domači terorizem. Ta nasilni rasizem moramo obravnavati kot varnostno grožnjo, ker to tudi je," je dejal veteranski senator iz Vermonta.

Sanders je ob tem znova pozval k strožji orožarski zakonodaji. "Po vsaki tragediji senat, ustrahovan od Nacionalne orožarske zveze, ne naredi ničesar. To se mora spremeniti. Potrebujemo predsednika in kongres, ki bosta poslušala Američane, ne pa ideologijo desničarske skrajne organizacije. Moramo sprejeti zakonodajo, ki bo okrepila nadzor nad orožjem, to nam govori zdrava pamet."

Mimogrede, anketa iz februarja letos je pokazala, da si kar 69 odstotkov Američanov, vključno s 85 odstotki demokratov in 57 odstotki republikancev, dejansko želi uvedbo strogih ali vsaj zmernih omejitev pri strelnem orožju.

Na Trumpa redno letijo kritike rasizma. Foto: Reuters

"Koliko življenj še?"

Kalifornijska senatorka Kamala Harris je Trumpa pozvala, naj "zbere pogum in stori nekaj", ob tem pa dodala, da bi moral kongres sprejeti "razumno orožarsko zakonodajo". "Ne bi smeli še naprej živeti v strahu pred množičnimi streljanji."

Nekdanji ameriški podpredsednik in vodilni demokratski kandidat Joe Biden je tvitnil: "Koliko življenj še mora biti predčasno ugasnjenih? Koliko skupnosti mora biti raztrganih? Skrajni čas je, da ukrepamo in končamo epidemijo strelskega nasilja."

Lokacija pokola je povedna – Walmart je namreč veleblagovnica, v kateri prodajajo tudi strelno orožje, ki ga lahko kupi tako rekoč vsak Američan. Foto: Reuters

Kalifornijski kongresnik Eric Swallwell je šel še dlje: "Čas, da prepovemo in odkupimo vsak kos polavtomatskega orožja v Ameriki."

Za tak ukrep se je denimo odločila Nova Zelandija takoj po krvavih marčevskih napadih na mošeji v Christchurchu.

"Američani ne bi smeli živeti v strahu, da če gredo v Walmart, na festival, v šolo ali samo po ulici, morda ne bodo prišli živi domov. To se mora nehati," je na Twitterju zapisala Elizabeth Warren.

Pete Buttigieg je medtem dejal, da je ZDA "napadel beli nacionalistični terorizem" in da je napadalcu pomagala "šibka orožarska zakonodaja". "Če mislimo resno glede nacionalne varnosti, moramo zbrati pogum, da poimenujemo in premagamo to zlo."

"Dovolj je"

Alexandria Ocasio-Cortez, ena od štirih kongresnic, ki jih je Trump pred kratkim napadel z rasističnimi tviti, je izpostavila, da se desničarski skrajneži radikalizirajo prek družbenih omrežij.

Večina prebivalcev obmejnega El Pasa je Latinskoameričanov. Foto: Reuters

"Belska supremacija je naglo prerasla v krizo domačega terorizma. Zanašajo se na to, da boste mislili, da to ni nič takega. Ampak je. Belska supremacija zdaj predstavlja večino domačega terorizma v ZDA. Radikalizirajo pa se prek spleta."

"Ne moremo več samo gledati, kako strelsko nasilje in množični pokoli ostajajo norma v Ameriki. Koliko žrtev strelskega nasilja bi lahko preprečili z odgovorno orožarsko zakonodajo? Koliko otrok bi še vedno imelo svoje mame? Dovolj je. Že davno je nastopil čas, da ukrepamo."

Trump sam je na Twitterju streljanje obsodil kot "sovražno dejanje". "Današnje streljanje ni bilo le tragično, ampak tudi strahopetno dejanje. /.../ Ni razlogov ali izgovorov, ki bi kadar koli upravičili pobijanje nedolžnih ljudi," je tvitnil.

Številni so ob tem poudarili, da je "strahopetno" tudi neukrepanje, ko gre za orožarsko zakonodajo, pa tudi izpostavili, da Trump še vedno noče izrecno obsoditi zagovornikov belske nadvlade.

Večina Američanov zagovarja strožji nadzor nad orožjem. Foto: Reuters

Na Trumpa že skozi celotno njegovo predsednikovanje letijo očitki rasizma. Tako je med drugim mehiške priseljence označil za "živali", "prekupčevalce z mamili" in "posiljevalce", njihove vstope v državo oz. poskuse vstopa pa za "invazijo".

Štirim progresivnim kongresnicam tujih korenin je pred kratkim navrgel, da se lahko "vrnejo v s kriminalom okužene kraje, od koder so prišle", nato pa na enem izmed svojih zborovanj samo poslušal svoje občinstvo, kako je skandiralo "Pošlji jih nazaj".

Le nekaj dni pozneje je predsednik mesto Baltimore s temnopoltim kongresnikom Elijahom Cummingsom označil za "s podganami okuženo polomijo".