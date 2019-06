Prizorišče napada z avtomobilom na nasprotnike rasistov. Foto: EPA

Fields, ki prihaja iz Ohia, je že marca priznal krivdo za 29 zločinov iz sovraštva, kar je bil del dogovora s tožilstvom, ki v zameno ni zahtevalo smrtne kazni. Njegovi odvetniki so sodnika Michaela Urbanskega skušali prepričati, naj upošteva njegovo težko mladost in težave z duševnim zdravjem, vendar pa sodnika niso ganili.

Pred izrekom kazni je sodnik poslušal več kot deset prič in preživelih napada, v katerem je bila ubita 32-letna Heather Heyer. "Lahko bi se odločil, da narediš karkoli drugega, kot pa to, kar si naredil. Zaslužiš si vsako kazen, ki jo boš prejel," mu je s klopi za priče povedala Rosia Parker, ki je bila med tragičnim protestom le nekaj korakov stran od ubite Heather Heyer.

Odkriti neonacist Fields se je pred izrekom kazni opravičil žrtvam, oče ubite, Mark Heyer, pa mu je dejal: "Odpuščam ti", poroča BBC.

Tožilstvo je dejalo, da Fieldsovi zapisi na družbenih omrežjih kažejo, da je "izražal podporo socialnim in rasnim politikam Adolfa Hitlerja in nacistične Nemčije, vključno s holokavstom".

12. avgusta 2017 se je udeležil zborovanja neonacistov in desničarskih skrajnežev v Charlottesvillu v zvezni državi Virginiji pod pretvezo, da branijo spomenik generalu sužnjelastniške konfederacije, ki je bila poražena v ameriški državljanski vojni. Prišli so tudi protirasistični protestniki in prišlo je do spopadov.

Predsednik ZDA Donald Trump je v odzivu na nasilje neonacistov izjavil, da so "dobri ljudje na obeh straneh", kakor tudi slabi, ki so krivi za nasilje.