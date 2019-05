Alex Jones je avtor številnih teorij zarote v ZDA ‒ denimo, da ameriška vlada namerno ustvarja tornade in da kemikalije v vodi žabe spreminjajo v homoseksualce. Foto: Reuters

"Vedno smo prepovedovali posameznike ali organizacije, ki spodbujajo nasilje in sovraštvo, ne glede na ideologijo," je Facebook zapisal v izjavi. Odstranili so vse račune, strani, skupine in dogodke, povezane s posamezniki. Prepoved velja tudi za Facebooku aplikacijo Instagram.

Umaknili so tudi račune ameriškega politika in belega supremacista Paula Nehlena, protiislamsko aktivistko Lauro Loomer ‒ ki se je lani zaradi izbrisa računa priklenila pred zgradbo Twitterja ‒ ter protiislamsko britansko skupino Britain First.

Facebook sicer drugim uporabnikom ni onemogočil, da na svojih računih izrazijo podporo prepovedanim posameznikom, kakor so to storili v primeru Islamske države in Al Kaide. BuzzFeedov novinar Ryan Max je objavil posnetek ekrana, v katerem Facebook uporabnikom sporoča, da imajo nekaj časa, da svoje flote sledilcev preusmerijo na druge kanale.

Nekaj ur po izbrisu se je tako na Instagramu pojavilo okoli 17.000 objav s ključnikom #louisfarrakhan, med drugim so uporabniki delili njegov video, v katerem vodja ameriške verske organizacije Nation of Islam (NOI) Jude označi za "termite".

Jones: Izbris donacija za demokrate

Nekdanji urednik Breitbarta in politični komentator Milo Yiannopoulos. Foto: Reuters

Spletna stran Infowars pod vodstvom Alexa Jonesa je sporočila, da je prepoved "del uredniškega nadzora in donacija za demokratske kandidate na predsedniških volitvah leta 2020". Jones je v ZDA med drugim znan po tem, da za pokole šolskih otrok krivi njihove starše, ki so proti orožju. Facebook je lani že odstranil Inforwars in strani, povezane z Jonesom, vendar pustil njegov osebni račun.

Facebook je za BBC tudi utemeljil prepoved računov posameznikov. Alexa Jonesa in Mila Yiannopoulosa so izbrisali, ker sta v svojih programih gostila in javno podprla Gavina McInnesa, vodjo gibanja Proud Boys, znanega po rasistični, protiislamski in šovinistični retoriki. Farrakhan je bil izbrisan zaradi več antisemitskih komentarjev v letošnjem letu.

Do prepoznavnosti prav na Facebooku

Družbena omrežja že več let poskušajo zajeziti glasove sovražnega govora na skrajni desnici, ki so jim prav njihove platforme omogočile pridobiti podpornike in se izstreliti v javnost. Facebook, Twitter in YouTube so se večkat znašli na udaru kritik, da ne znajo zajeziti sovražnega govora in pozivanja k nasilju na osnovi rasnih ali verskih predsodkov.

Facebook je v prejšnjem mesecu pričel uveljavljati strožja pravila, ki prepovedujejo hvaljenje, podporo in zastopanje belskega nacionalizma in belskega separatizma.