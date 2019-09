Na protestu pred Belo hišo so bili večinoma mladi. Foto: Reuters

"Zaščitimo svojo prihodnost," so pred Belo hišo vzklikali protestniki ter "radi te imamo, Greta". Zaradi velikega zanimanja medijev so imeli protestniki celo težavo z začetkom pohoda proti Beli hiši, poroča Guardian.

Greta Thunberg govora ni imela, saj so, kot je dejala, "vse povedali že govorniki pred menoj". Na kratko pa je v roke vendarle vzela megafon in nagovorila zbrane: "Povedati želim le to, da sem izjemno hvaležna za vsakega izmed vas, ponosna sem na vas, ki ste prišli sem ... Nikoli ne obupajte, nadaljevali bomo boj in vidimo se naslednji teden, 20. septembra." Takrat so napovedani množični protesti proti podnebni krizi.

"Protestiramo danes, da bomo rešili jutri, ne da bi rešili življenje čez 50 let, ampak da bi rešili jutri," pa je dejala 17-letna Nadia Nazar, ki je bila pobudnica dogodka v Washingtonu v okviru mlade aktivistične skupine Nič ur (Zero Hour).

Z jadrnico v ZDA

Greta Thunberg, letošnja nominiranka za Nobelovo nagrado za mir in po mnenju revije Times najvplivnejša osebnost sveta je v ZDA prispela z jadrnico, da je na svojem potovanju čez Atlantik za seboj pustila čim nižji ogljični odtis.

"Ne uničimo Amazonije", "Prisluhnite otrokom" in "Brez narave ni prihodnosti", so bili napisi na transparentih mladih aktivistov. Foto: Reuters

Čeprav ameriški predsednik Donald Trump vztrajno zanika podnebno krizo, ZDA pa so celo izstopile iz pariškega podnebnega sporazuma, političnega mnenja s Trumpom ne delijo vsi Američani. Po zadnji javnomnenjski anketi časopisa Washington Post je kar 80 odstotkov vprašanih dejalo, da so trenutne okoljske razmere kritične ali vsaj zelo resne.

"Kot so pokazala soočenja demokratov, se ta stranka težav zaveda, zaradi bližajočih se predsedniških volitev pa bo verjetno moral poglede spremeniti tudi eden največjih dvomljivcev, Donald Trump. Tudi republikanski volivci se namreč podnebnih sprememb zavedajo in se jih bojijo," je za Radio Slovenija poročal dopisnik iz ZDA Andrej Stopar.

Petki za okolje

Gretino gibanje Petki za prihodnost ima podporo v 135 državah. Foto: Reuters

Mlada Švedinja je začela lani izostajati od pouka vsak petek, ko pred švedskim parlamentom demonstrirala za ukrepe proti segrevanju ozračja. Njeno gibanje Petki za prihodnost je dobilo svetovne razsežnosti z dvema milijonoma udeležencev v 135 državah.

"Biosfero žrtvujemo, da lahko ljudje v bogatih državah, kot je moja, živijo v razkošju. Trpljenje mnogih je plačilo za razkošje peščice," je dejala decembra lani na podnebni konferenci v Katowicah.

Greta bo med skoraj teden dni trajajočim obiskom Washingtona spregovorila tudi v kongresu, kamor so jo povabili demokrati, in se udeležila tožbe mladih Američanov proti vladi, ki ne ukrepa za podnebje pred vrhovnim sodiščem ZDA. V New Yorku se bo udeležila podnebnega vrha ZN-a, ki bo potekal 23. septembra, dan pred začetkom splošne razprave 74. zasedanja Generalne skupščine ZN-a.