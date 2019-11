Praznični utrip na ulicah kubanske prestolnice. Foto: Reuters

Havano so 16. novembra 1519 ustanovili španski osvajalci, saj jim je kraj zaradi strateške lokacije služil kot odskočna deska za nadaljnje osvajanje Amerike. Prav tako je postal točka, iz katere so se z novim bogastvom obložene španske galeje vračale v Španijo. Španski kralj Filip II. je kraj leta 1592 razglasil za mesto.

Drugo največje mesto na Karibih

Havana ima danes okoli 2,1 milijona prebivalcev, s čimer je druga največja metropola na Karibih - prva je Santo Domingo, prestolnica Dominikanske republike, z dodatnim milijonom ljudi. Stari del Havane, ki kipi od arhitekturnih zakladov in mešanice kolonialne, baročne in art deco arhitekture, je Unesco leta 1982 uvrstil na seznam svetovne kulturne dediščine. V zadnjih letih so se v mestu lotili številnih prenov znamenitih stavb, še posebej glavnih turističnih točk.

Kubanski predsednik Miguel Diaz-Canel je ob ognjemetu na slavnostnem večeru v soboto sprejel številne tuje goste, tudi nekdanjega francoskega predsednika Francoisa Hollanda in španskega kralja Filipa VI. z ženo, kraljico Letizio.

500-letnico mesta so začeli slaviti v petek z vojaškimi salvami, v soboto pa je sledila še slovesnost v prenovljenem Kapitolu, kjer domuje kubanski parlament.

Praznovanje je potekalo v času zaostrenih političnih razmer z ZDA in vse slabšega gospodarskega stanja v državi.