Ladijska podjetja so sporočila, da še 'proučujejo novonastalo situacijo'. Foto: Reuters

Ameriška prepoved trgovanja s Kubo traja že več desetletij, administracija predsednika Donalda Trumpa pa želi z novimi ukrepi še bolj pritisniti na komunistični režim na otoku in ga kaznovati zaradi podpiranja venezuelskega predsednika Nicolasa Madura. Nove omejitve bodo prizadele tako kubansko gospodarstvo kot ameriške turistične agencije, ki so si mele roke zaradi kratke otoplitve odnosov s Kubo med predsedovanjem Baracka Obame.

Zunanje ministrstvo ZDA je sporočilo, da ne bo več dovolilo skupinskih izobraževalnih potovanj na Kubo, ki so bila ena najpriljubljenejših izjem prepovedi ameriškega turizma na tem karibskem otoku. Poleg tega Washington ne dovoljuje več obiskov Kube s potniškimi plovili, kot so križarke in jahte, in z zasebnimi ali poslovnimi letali.

Kuba je med ameriškimi turisti zelo priljubljena. Foto: Reuters

"Še naprej bomo sprejemali ukrepe, s katerimi bomo preprečili kubanskemu režimu dostop do ameriških dolarjev," je dejal ameriški svetovalec za nacionalno varnost John Bolton, ki je nedavno Kubo, Venezuelo in Nikaragvo označil za "tiransko trojko".

Kubanski zunanji minister Bruno Rodriguez je na Twitterju zapisal, da je ameriška poteza "napad na mednarodno pravo" in da embargo preprečuje razvoj države, s tem pa so kršene človekove pravice Kubancev.

Ameriška potovanja na Kubo so sicer v zadnjih letih, potem ko jih je omogočila Obamova administracija, ki je znova dovolila letalske povezave in ladijska potovanja med državama, zacvetela. Več kot polovica ameriških turistov na Kubo prihaja s križarkami, zato bo Trumpova poteza močno prizadela Kubance. Od januarja do marca letos je Kubo obiskalo 257.000 ameriških državljanov; Američani so za Kanadčani najpogostejši tuji turisti na otoku.

Zmeda je nastala tudi pri mnogih Američanih, ki imajo že rezervirana potovanja z ladjami, ki bi se morala zasidrati tudi na Kubi. Podjetje Royal Caribbean Cruises je že sporočilo, da se njihove ladje ne bodo več ustavljale v tej državi.