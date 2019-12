Ni še jasno, ali bo Manuel Marrero Cruz po imenovanju za premierja ostal na položaju ministra za turizem. Foto: Reuters

Diaz-Canel je sporočil, da je politbiro komunistične partije podprl predlog za imenovanje 56-letnega Marrera Cruza na mesto predsednika kubanske vlade. Položaj je kot zadnji leta 1976 zasedal Fidel Castro, ki ga je kasneje kot dolgoletni predsednik države tudi ukinil.

Kuba je v začetku leta sprejela novo ustavo, ki ohranja enostrankarski socialistični sistem, a prepoznava pravico do zasebne lastnine, vlogo trga in pomen tujih investicij. Predvidevala je tudi ponovno vzpostavitev položaja premierja.

Novičarska spletna stran Cubadebate ob tem navaja, da bo "predsednik vlade administrativna desna roka predsednika republike". Kritiki ob tem po poročanju BBC-ja izpostavljajo, da bo nova vloga imela veljavo zgolj na papirju, saj bosta komunistična partija in vojska ostala edina de facto odločevalca na otoku.

Predsednik Diaz-Canel je Marrera Cruza opisal kot "poštenega, delovnega in zvestega stranki in revoluciji," poroča BBC. Foto: Reuters

Francoska tiskovna agencija AFP piše, da gre pri vzpostavitvi položaja premierja za za proces decentralizacije in menjave generacij, katerega cilj je nadaljevanje socialistične ureditve političnega sistema na tem karibskem otoku.

Novi premier, 56-letni Marrero, je minister za turizem vse od leta 2004, ko ga je na položaj imenoval Castro. Štiri leta predtem je postal vodja turistične organizacije Gaviota pod vodstvom vojske, katere hoteli so pod sankcijami ameriške administracije predsednika Donalda Trumpa.

Razcvet kubanskega turizma pod Marrerom

Pod Marrerom je kubanski turizem doživel razcvet in postal eden glavnih virov tujih valut na otoku, tudi zaradi Marrerovega "dobrega upravljanja odnosov s tujimi investitorji", kot je ob imenovanju poudaril predsednik Diaz-Canel.

Novemu premierju je zaploskal tudi Raul Castro, ki je lani odstopil s položaja predsednika. Foto: Reuters

Fidel Castro je v revoluciji leta 1959 odstavil kubansko vlado in se razglasil za premierja. Leta 1976 je funkcijo ukinil in postal vodja komunistične partije ter predsednik državnega sveta in sveta ministrov. Zaradi slabšanja zdravstvenega stanja je predsedstvo leta 2006 predal svojemu bratu Raulu, umrl pa je leta 2016. Raul Castro je lani odstopil s položaja predsednika, vendar ostal predsednik komunistične stranke in s tem ena glavnih sil v kubanski politiki.