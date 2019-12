Musk se je žaljivo odzval na Unsworthovo kritiko njegove ponudbe, naj pri reševanju dečkov iz jame uporabijo njegovo podmornico. Foto: Reuters

Porota je menila, da Vernonu Unsworthu ni uspelo dokazati, da ga je Musk ozmerjal s pedofilom in da mu ni uspelo dokazati razžalitve in trpljenja.

Unsworth je lani pomagal pri reševanju tajskih dečkov iz jame. Foto: Reuters

Unsworth je lani na Tajskem pomagal rešiti 12 fantov in njihovega trenerja, ki so se ujeli v poplavljeno podzemno jamo. Musk je med reševanjem ponujal svojo podmornico, Unsworth je dejal, da gre za reklamno potezo in Muska pozval, naj si podmornico nekam vtakne, ta pa ga je na Twitterju, kjer ima skoraj 30 milijonov sledilcev, označil za "pedo-fanta".

Unsworth je tožil in zahteval 190 milijonov dolarjev, češ da je Muskov tvit škodoval njegovemu ugledu. 20 milijard dolarjev vredni Musk je zavrnil poravnavo in šel raje na sodišče, kjer je ponovil, da ni mislil dobesedno, da je Unsworth pedofil, ampak mu je le vrnil žaljivko z žaljivko. Pedo-fant naj bi bila povsem običajna žaljivka v Južni Afriki, kjer je Musk odraščal.

Primer je bil deležen pozornosti medijev tudi zato, ker naj bi testiral pravni prag v ZDA, kdaj je vsebina na družbenih omrežjih obrekovanje, poroča BBC.