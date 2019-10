Nekdanja policistka Amber Guyger odhaja s sodišča v zapor z Biblijo v roki. Foto: Reuters

Amber Guyger, ki je bila policistka štiri leta, je Jeana ubila po tem, ko je namesto v svoje vstopila v njegovo stanovanje, po njenih besedah pa je mislila, da je Jean, sicer računovodja, vlomilec. Botham Jean je živel v četrtem nadstropju, tik nad stanovanjem nekadnje policistke, katere stanovanje je v tretjem nadstropju.

Tožilstvo je po poročanju BBC-ja zahtevalo 28-letno kazen, a se je porota odločila za precej nižjo.

Po izreku kazni je brat ubitega Brandt Jean dejal, da želi govoriti neposredno z obsojenko. Dejal ji je: "Če ti je res žal, lahko v svojem imenu povem, da ti odpuščam." Dodal je, da si niti ne želi, da gre v zapor, da jo ima rad kot človeka in da ji ne želi nič slabega. Nato jo je objel. Pred sodiščem je bilo po poročanju Reutersa manj razumevanja. Protestniki so kazen označili za prekratko in vzklikali: "Brez pravice ni miru!"

Materi ubitega Bothama Jeana Allison Jean je odleglo, ko je izvedela, da je bila njegova morilka obsojena. Foto: Reuters

Odvetniki Amber Guyger so trdili, da je bila tisti večer, 6. septembra, raztresena zaradi sporočil s spolno konotacijo, ki jih je prejemala od drugega policista, da je končala skoraj 14-urno izmeno, nato pa je naredila "niz grozljivih napak".

Sama je dejala, da so bila vrata stanovanja odklenjena in da je opazila, da so malce odprla, ko jih je hotela odkleniti.

Verjela naj bi, da je po vdoru v tuje stanovanje njeno življenje ogroženo

Tožilci so dejali, da je obsojena vdrla v Jeanovo stanovanje v "slogu komandosov" in začela proti njemu streljati, medtem ko je na svojem kavču jedel sladoled. Amber Guyger je pričala, da je verjela, da je njeno življenje ogroženo. Tožilci so še trdili, da po tem, ko je ugotovila, kaj je naredila, Jeanu ni ponudila prve pomoči, ampak je le poklicala reševalce.

Pomočnik okrožnega tožilca Jason Hermus je Amber Guyger vprašal, ali je nameravala Jeana ubiti glede na to, da ga je ustrelila dvakrat. "Sem," je mirno odgovorila nekdanja policistka.

Tožilci so ob tem predstavili nekaj sporočil obsojenke, ki jo prikazujejo kot rasistko, poroča Reuters. Januarja 2018 je tako napisala, da bi rada uporabila solzivec zoper udeležence parade Martina Lutra Kinga mlajšega v Dallasu, v drugem sporočilu pa je napisala, da imajo njeni temnopolti policijski kolegi "preprosto drug način dela, in to se vidi".

Kot poroča Reuters, so odvetniki družine ubitega dejali, da verjamejo, da je to prvi primer, da je bila bela policistka obsojena umora neoboroženega temnopoltega moškega.