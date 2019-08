Foto: Reuters

Iván Márquez, kar je gverilsko ime Luciana Marína Aranga, je v videu napovedal "novo obdobje v oboroženem boju". "V dveh letih je bilo zaradi brezbrižnosti oblasti ubitih 500 družbenih voditeljev in 150 gverilskih borcev," je očital vladi po poročanju nemške tiskovne agencije DPA.

V polurnem videu, v katerem je bilo ob njem še okoli 20 moških in žensk, med njimi tudi nekaj drugih nekdanjih poveljnikov, je dejal, da ne bodo izvajali napadov na policiste in vojake, ampak na predstavnike državne oligarhije.

Dejal je še, da se bodo zgolj "odzivali na ofenzive" in da ne bodo več ugrabljali civilistov z zahtevami po odkupninah, temveč da si bodo "prizadevali za dialog" z lokalnimi zemljeposestniki in poslovneži, da bi jih prepričali, naj "prispevajo" k njihovemu boju, poroča BBC.

Zavzel se je za zavezništvo z gverilsko skupino Nacionalna osvobodilna fronta (ELN), ki ni sklenila mirovnega sporazuma z vlado. Število njenih članov ocenjujejo na 2.000. Iz ELN-ja so že sporočili, da so odprti za sodelovanje.

Medtem je vodja stranke Farc Rodrigo Londoño, ki je bil tudi na čelu istoimenske uporniške skupine, Márquezove navedbe zanikal. "Skupni cilj velike večine je mir v Kolumbiji," je zapisal na Twitterju.

Predsednik Duque : To so narkoteroristi

Vlada v Bogoti pa je izrazila zaskrbljenost nad napovedjo. "To za vlado ni presenečenje. Na žalost so ti ljudje že s svojim vedenjem jasno pokazali, da so obrnili hrbet mirovnemu sporazumu," je sporočila vlada.

Zdajšnji kolumbijski predsednik Iván Duque, ki je položaj prevzel leta 2018 in ki nasprotuje sporazumu, je obljubil okoli 800.000 evrov nagrade za zajetje vsakega upornika, ki se je pojavil v videu ob Márquezu.

Duque je upornike obtožil, da so "narkoteroristi, ki jih ščiti in podpira diktator Nicolás Maduro", predsednik sosednje Venezuele. Duque je še napovedal oblikovanje "posebne enote", ki naj bi lovila upornike po vsej Kolumbiji.

Odzval se je tudi nekdanji predsednik Juan Manuel Santos, ki je podpisal sporazum. Zatrdil je, da je sporazum podprlo 90 odstotkov borcev Farca. "Še naprej moramo držati obljube, ki smo jim jih dali. Kršilce je treba močno zatreti. Boj za mir se ne bo nikoli končal," je tvitnil.

Sporazum končal 50-letno vojno

Revolucionarne oborožene sile Kolumbije so bile marksistična gverilska skupina, največja uporniška skupina v državi, ki se je pol stoletja bojevala proti vladnim silam in desničarskim paravojaškim skupinam.

Državljanska vojna, ki so jo zaznamovale ugrabitve in izginotja več deset tisoč ljudi, je zahtevala okoli 220.000 smrtnih žrtev, sedem milijonov ljudi je bilo prisiljeno zapustiti svoje domove. Po podpisu sporazuma leta 2016 se je razorožilo okoli 7.000 borcev Farca, ta pa se je preoblikoval v stranko.