Na ulicah so se zbrali podporniki Mese in Moralesa. Foto: Reuters

Privrženci Mese so se nato podali na ulice. Nasilje je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP izbruhnilo v več mestih. Podporniki Mese so se s privrženci Moralesa spopadli v glavnem mestu La Paz, protesti so izbruhnili v mestih Potosi, Cochabamba in Santa Cruz, v mestu Sucre na jugu države pa je jezna množica celo zažgala pisarno tamkajšnje volilne komisije.

Morales je prejšnje tri mandate osvojil s solidno večino. Če bo njegova zadnja zmaga obveljala, bo na koncu četrtega mandata na oblasti 19 let. V tem času je Bolivija, sicer najrevnejša država na kontinentu, pridobivala politično in gospodarsko stabilnost, poroča Reuters. Njegova podpora sicer upada zaradi počasnejše gospodarske rasti in zaskrbljenosti zaradi korupcije in protidemokratičnih praks. Foto: Reuters

Položaj se je močno zapletel v ponedeljek popoldne. Sprva je namreč kazalo, da se bosta Morales in Mesa pomerila v drugem krogu. Po uradnih začasnih rezultatih po preštetju 64 odstotkov glasov sta si bila izenačena pri 42 odstotkih glasov.

Potem pa je glede na zadnje rezultate prišlo do preobrata in Moralesu naj bi uspelo pridobiti potrebno razliko med njim in Meso, da bi lahko zmagal že v prvem krogu. Prejel naj bi 46,85 odstotka glasov, Mesa pa 36,73.

V skladu z bolivijskimi pravili kandidat zmaga že v prvem krogu, če dobi več kot 50 odstotkov glasov, ali pa najmanj 40 odstotkov z najmanj deset odstotnimi točkami prednosti pred najbližjim zasledovalcem.

Mesa je tovrstne rezultate ogorčeno zavrnil in volilno komisijo obtožil prevare ter sodelovanja z Moralesom, ki Bolivijo vodi že tri mandate. Za rezultate je Mesa dejal, da so "sramotni" in da jih ne bo priznal. "Verjamemo, da državljani tega ne bodo sprejeli," je dodal. "Ta vlada je ustvarila nemogoč položaj. Posmehuje se glasu ljudstva".

Oglasili so se tudi mednarodni opazovalci iz Organizacije ameriških držav (OAS) in izrazili globoko zaskrbljenost zaradi razvoja dogodkov in drastične spremembe v rezultatih volitev.

V OAS-u so potem pozvali k miru v državi, zagotovili pa so tudi, da bodo storili vse, da bi zagotovili spoštovanje volje bolivijskega ljudstva, še poroča AFP.